韓國瑜訪百歲人瑞 李爺爺超熱情搭肩講悄悄話（影/中天新聞）

長輩們開心與韓市長、社會局長合影。（圖/取自社會局）

高雄市長韓國瑜特別關心弱勢族群、老人家以及小孩，24日時特地拜訪一位百歲人瑞李爺爺家。李爺爺超支持韓市長，看到他最愛的韓國瑜來了，他就迫不及待把韓市長拉到身邊坐下、還一直搭著韓國瑜的肩膀，講悄悄話。畫面一出，卻也意外引起許多網友心疼。

今年剛滿100歲的李成進爺爺，至今仍活潑健康，常常緩慢地騎著機車到左營老人活動中心後方茶室，與三五老友聊天話家常玩紙牌，因為常常動腦，爺爺的記性非常好。韓市長特別在重陽佳節慰訪李爺爺，他也開心湊近韓市長，與他分享整天有快樂的心情，就是養生長壽的秘方。

許多網友看了李爺爺與韓市長相見歡的畫面，留言表示，「爺爺好喜歡市長哦！把市長當自己的晚輩一樣」、「左營區，韓市長在這裡的人氣有多旺！」、「韓市長就是如此的真誠給人歡樂」、「這就是我們等的那個人」。卻也因此釣出許多心疼韓市長的網友說，「爺爺百爺了！ 看起來身體很健康 說話聲音很宏亮耶！」、「ㄧ點都看不出百歲，倒是像70來歲」、「看不出來100歲，市長再操下去都顯老了」。

(中時電子報)