在《疑霧公堂》的演出。公視提供

蘇達（左）和黃鐙輝對戲。

蘇達（左）和黃鐙輝對戲。

蘇達劇中演出。

蘇達劇中演出。

劇場演員出身的蘇達今年以公視《疑霧公堂》入圍迷你劇男配角獎讓他憂喜參半，他接受專訪時說，能以《疑霧》再被看見，對他來說是最大鼓勵，不過對於去年也有主演的《淚滴卡卡》未能入圍很遺憾，「《淚滴卡卡》的導演吳光武今年過世，本想藉機會謝謝他，把獎獻給他」。

《淚滴卡卡》導演吳光武對所有角色都有足夠深入刻劃，蘇達當初曾好奇導演為何找剽悍的花崗二郎來詮釋劇中這位跨性別者，導演告訴他希望以表演為主，他欣然接下角色，且刻意減重8公斤，導演拍攝1周，他準備1個月半，由於內心戲多，拍得身心俱疲。不過他說還是很開心戲裡爸爸喜翔和戲裡姊姊謝俊慧以此劇入圍迷你劇男女配角。

《疑霧公堂》是根據歷史事件改編，蘇達飾演的角色在歷史上沒有任何能參考的篇幅，劇本裡也寫得簡單，不過他最關鍵的2場戲令評審眼睛一亮，情緒飽滿有力量，哭戲也引人共鳴，拍攝時連工作人員都被他的爆發力震懾住。他說當時因情緒戲重，在片場戰戰兢兢，連便當都不吃，「角色是個臥底人物，導演給我最難的功課是不能讓觀眾看出破綻」。

蘇達以電影《賽德克•巴萊》中花崗二郎一角踏入演藝圈，4年前憑中視《鑑識英雄》獲得金鐘男配角獎，當時他在台上說了一句「沒有小角色，只有大演員」感動人心，曾表示拿到獎金要先還錢給媽媽，因為長時間沒收入，曾動念要去手機通訊行賣手機。

他苦笑可能有金鐘魔咒，拿獎後的工作未如人意，這幾年演出不多，38歲的他，平時和爸媽住淡水，「他們眼睜睜的看我這樣卻又說不出口，他們知道兒子在這方面是努力的，但機運沒來只能慢慢等」，看著老媽媽想關心又不敢問的心情，他常常偷掉淚，十分心酸。

蘇達坦言曾想轉行跟爸爸學打鐵，爸爸卻反過來鼓勵他「你不要想你是我們家打鐵的第7代，你要想你是演藝事業的第1代」，爸爸的一番話讓他又無比的感動，感性說出道8年來，家人支持是讓他走到今天的最大力量。

(中時 )