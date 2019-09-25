《國民大會》在官方YT宣布改版與新主持人，網友不解陳鳳馨被換原因。(取自YouTube)

2020大選倒數，政論節目又有變動！TVBS《國民大會》近日宣布改版，不僅節目名稱變了，連主持人也從原本的媒體人陳鳳馨換成林宏宜與錢怡君，消息傳出也讓不少粉絲氣憤在官方YouTubbe留言「鳳馨能抓得住韓流脈動，TVBS 竟然換掉她，哎，真的離人心越來越遠了」、「沒有鳳馨姐，退訂。」不解陳鳳馨被換原因。

《國民大會》主持人一換再換，從原先的于美人、陳鳳馨，到現在又換成了錢怡君與林宏宜，原因令人好奇。其實今年8月就有知情人士向《鏡週刊》爆料內幕，直指于美人、陳鳳馨都是因收視不見好轉被換掉，當時就傳出9月要再換主持人的消息。

不過對於換人原因，T台方面則澄清于美人是因無法配合每日錄影，加上合約到期才不續約，而陳鳳馨本來就是代理主持。本月23號《國民大會》改版為《國民大會2020大白話》首播，昔日主持人陳鳳馨則是以來賓現身。

(中時電子報)