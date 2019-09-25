時下許多人喜歡刺青，但竟然有名年輕人在臉上刺了一個字之後就性情大變，一名在媽祖廟幫忙的網友在《靈異公社》分享自己碰到的一名案例，這名少年自從在臉上刺青就變得時常胡言亂語，而且行為舉止異常，還會吃生肉。

原PO表示日前有民眾著一個少年到廟裡求助，原因是少年的精神狀況越來越差，時常胡言亂語而且行為舉止詭異異常，還會吃生肉！一查看發現少年的在額頭上竟然刺了個「鬼」字，而且他的雙眼混濁了，泛黃且佈滿血絲。讓原PO非常訝異的表示「從沒見過人類的雙眼竟能這樣」。

後來廟方人員就點燃72柱香，要原PO製作七星劍等法器，準備請媽祖親自出手。儀式開始後，少年開始躁動不安，此時週邊的空氣好像凝結了一樣，72柱香在少年身邊不斷的環繞，香煙一直在少年身邊形成了束縛一般讓他開始激動了，想要掙扎卻又不能動，很痛苦的發出哀嚎聲，就像很多動物在哀嚎求救一樣。後來廟方人員用香比劃寫符咒，拍入少年的背部後，少年就開始嘔吐...原PO表示雖然他並沒有吐出實體的東西，但他看到許多黑絲不斷的從少年孔竅直冒出來「好噁心的感覺」

儀式結束後，廟方人員忙著幫少年「喊驚收魂」，最後用硃砂在少年的額頭上寫下符咒後事情才完成，原PO說，儀式結束後少年雖然看起來很虛弱，但原先混濁的眼神也恢復了正常的樣子，他也表示，眉心是人的命宮是「蘊藏元神之所在」，因此很多長輩都會「要求頭髮別蓋住額頭」就是怕招來惡靈的侵擾。網友也表示「其實刺青有些真的很邪門我身邊也有遇過」、「是以為火影忍者嗎...」、「想當鬼就順他囉怎麼不刺『傻』」原PO最後也表示，少年額頭那個字一定要去除掉。

(中時電子報)