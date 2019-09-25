黑手伸進幼稚園

黨政軍退出媒體、黨政軍退出校園，這是民進黨在野時高聲倡言的主張，亦曾多次激烈抗爭。如今，民進黨執政後，竟拚命介入媒體、介入校園。在大學有「卡管」事件，在高中校園有社團抹黑對手；更有甚者，黑手伸進幼稚園，有幼稚園老師問小朋友：「喝酒的，會變成什麼？」，小朋友齊聲回答：「韓國瑜！」。幼稚園小朋友怎麼會脫口說「韓國瑜」，必然是老師教的。這種讓人心痛的畫面，只能借用「你們這些大人多噁心」唾棄殘害幼苗行為。

據網友PO在《村長 全國粉絲團》專頁的影片顯示，有一幼稚園搭乘遊覽車出遊，車上一位老師問道：「喝酒的，會變成什麼？」，小朋友齊聲回答：「韓國瑜！」網友對此「感慨如此不堪的教育！」問：「是否可查明這是那個學校的老師如此殘害純潔的小朋友？」、「這些小朋友的家長若知道自己純真無邪如天使般的孩子被毒害成這樣，是否會心痛！」、「這位學校老師適任嗎？是不是該查查？」

再回顧9月11日高雄市優良教師表揚大會，某幼兒園長迴避與市長韓國瑜握手，媒體事後詢問她，她說「就是不喜歡他」，事後透過教育局說明「本意非如此，相關報導不要再製造對立」。但個人對政治人物喜惡，利用公開場所宣洩情緒，難保面對小朋友時不會酸言酸語數落某人。這不是將仇恨種在純真幼童心裡嗎？

網友們對遊覽車上那位老師行為多表不齒，有人表示：「老師也是人，不指望你能作育英才，但也不要誤人子弟！」、「最好是自己出來認錯，這是什麼理論，真是恐怖」、「這是幼稚園的小朋友嗎？有須要這麼早下毒殘害幼苗？」、「這位老師誤導學童你不怕報應嗎」、「小朋友是單純的，但大人太可惡」。

(中時電子報)