才在台北開出海外1號店的「江戶川」是日本相當有名的鰻魚屋，在日本以京都、大阪、奈良、兵庫、福岡為根據地，打造出營收上億的事業版圖。江戶川是日商近鐵零售餐飲投資控股股份有限公司的子公司，在日本境內已有10家鰻料理店，江戶川的鰻魚料理以獨特的先蒸後烤技藝聞名於業界，有「鬆軟的江戶燒(東京)鰻」正是江戶川的獨特魅力。料理手法是將鰻魚從背部切開後，先進行第一次燒烤至白色後，再送入蒸鍋，去除多餘油脂後再第入真正的烘烤，成品蓬鬆柔軟，是江戶川的名菜。

今年4月17日，江戶川首度開設海外1號店於台北中山店，而2店也預計將落腳台灣台中，10月5日將於台中老虎城現身。2號店同樣使用國產優質鰻魚，營造出宛如日本直送的新鮮美味鰻魚飯。台中老虎城店開幕紀念也有促銷優惠，10月5日至7日，鰻重、鰻丼、鰻魚飯三吃，3品共計限定300份將以半價銷售，其他料理全品9折優惠。

而台北中山店也將跟進這波慶祝活動，鰻重（大．小）、鰻魚飯三吃 可享9折優惠

(中時 )