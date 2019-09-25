校際網路互嗆 街頭釘孤支沒人阻止 01:532019/09/25 中時 楊漢聲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 兩同學互毆引起大批同學圍觀。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台東市25日下午發生一起學生互毆事件，分屬不同2間學校的2位同學在網路上發生糾紛，2人相約單挑，吸引到滿滿雙方同學助陣加油，彷彿一場小型拳擊賽，雙方越打越起勁，卻無人出面阻止。 單挑兩人圍繞滿滿同學，紛紛拿出手機錄影，見2人打到起勁時，還高聲喝采，替兩人來加油。 警方則表示，當地派出所前往處理，互毆的兩人均未成年，也已通知校方謹慎處理，互毆2人均不提告，也已經和解，但警方仍會考慮以社會秩序維護法來送辦。 (中時 ) #互毆 #單挑 #同學 #處理 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 大甲車站電動自行車違停 警方大執法整頓 15:572019/09/21 社會 呂秀蓮若連署過關選總統 卓榮泰：民進黨一定會處理 19:302019/09/21 政治 球后回來了 戴資穎決賽單挑馬琳 04:102019/09/22 運動天地 回應論文門 呂秀蓮嗆蔡：自己的事都處理不好！ 09:172019/09/23 政治 法國美少女來瑞工就讀 開心造訪黃金博物館 18:212019/09/23 生活 外傳王金平將披橘袍出征 柯P：事情發生再處理 09:562019/09/24 政治 婦女險遭詐15萬 警方急擋下 11:342019/09/24 社會 國中生公主抱同學 下秒從4樓狠拋 11:572019/09/24 時事 環團公布自來水水質調查 高雄最差 14:442019/09/24 生活 去除水庫優氧化 環保署有新法寶 16:462019/09/24 生活 社會熱門新聞 夾娃娃機店不夾娃娃 國中小情侶上演活春宮全被錄 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 正妹肉身教「生物學」 戶外教學全都「露」 - 社會 武術老師網路分飾兩角 性侵15歲少女再拍淫片 - 社會 網紅HowHow拍片穿警服 遭檢舉依法函辦 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。