台東市25日下午發生一起學生互毆事件，分屬不同2間學校的2位同學在網路上發生糾紛，2人相約單挑，吸引到滿滿雙方同學助陣加油，彷彿一場小型拳擊賽，雙方越打越起勁，卻無人出面阻止。

單挑兩人圍繞滿滿同學，紛紛拿出手機錄影，見2人打到起勁時，還高聲喝采，替兩人來加油。

警方則表示，當地派出所前往處理，互毆的兩人均未成年，也已通知校方謹慎處理，互毆2人均不提告，也已經和解，但警方仍會考慮以社會秩序維護法來送辦。

(中時 )