韓宜邦自曝工作狂，私下開始鑽研拍攝與剪輯技術。艾迪昇提供

韓宜邦拍攝的八點檔《大時代》日前剛殺青，這是他首次接邊拍邊播的on檔戲，與以往拍戲經驗相比，「蠻顛覆我原本的想像，感覺很新鮮特別」。他因長時間緊繃，打開身體嗜睡模式，「以前睡不多，但在on戲的日子，每天碰到床都秒睡，我都不知道自己有這種能耐」，但要他休長假，他卻搖頭：「我是工作狂啦。」

他表示，與其他八點檔劇組相比，這次合作團隊不論排班表或是休息時間都安排得充分，但仍有不習慣之處，「以前拍戲可以知道完整的劇情走向、角色個性，但這次因為邊拍邊播，往往才看到劇本就要馬上揣摩人物」，不諱言角色的切換難免會讓心理比較疲累。

韓宜邦戲劇演出經驗累積已42部，他自稱工作狂，在戲劇殺青後馬上告知經紀人：「我可以接著演下一部戲了。」經紀人驚訝反問：「真的不需要放長假充電嗎？」他笑說：「就利用戲和戲之間的空檔休息，安排短程出國就好！」

韓宜邦除了演員身分，拍戲之餘還「斜槓」鑽研幕後技術。他受同戲演員吳皓昇影響而迷上攝影與後製，信心滿滿說：「開始學一些剪輯技巧，別看我平常都跟皓昇哥在『練肖話』，但我還是有在用功的。」日後不排斥也兼做幕後工作。

(中時 )