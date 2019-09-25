隨著大陸外賣日漸成為生活不可缺少的要素，近期一則「送外賣保險套遲到導致女子懷孕憤而提告」的新聞在網上瘋傳，不只有大量知名媒體轉發，甚至還衝上微博熱搜排行榜，引發極大關注。不過，經過江蘇公安廳網路警察調查後發現，此一傳聞根本是一起假新聞，既無法院受理類似案件，相關人物照片全都是網上抓取，連大陸官方媒體都受影響轉發，足見網路假新聞危害已極嚴重。

大陸網購的外送人員已成為各城市道路上常見的景象，現在他們連保險套都送到家。（圖／新華社）

據大陸網媒《紅星新聞》報導稱，網路盛傳徐州一女子通過網路購買了保險套，因外賣小哥送貨延誤了8分鐘，導致女子因而意外懷孕，為此該女子控告外賣送貨小哥並索賠3萬餘元人民幣（合台幣13280元）。江蘇省徐州市公安局經過調查後公告稱，這是一起網路假新聞。江蘇省公安廳網絡安全保衛總隊亦透過官方微博@江蘇網警辟謠稱，經與相關部門核實，近期並未發現類似訴訟案件。

「送外賣保險套遲到致孕挨告」衝上微博熱搜，甚至官方媒體都轉發。（圖／微博截圖）

雖然經證明是假新聞，但這起新聞有大量網路自媒體與大陸地方上的官方媒體轉發，讓人不禁懷疑現在流傳在大陸媒體上的新聞題材到底有多少是虛構的假貨。

江蘇網警調查後發現送外賣保險套遲到致孕挨告確認是網上流傳的假新聞。（圖／新浪微博）

報導說，此一消息無事發時間、具體事發地，也未透露該案由哪家法院受理，其中配發的圖片為美團外賣騎手照片。但經多家媒體轉發後，引發極大關注。

網警查證後發現，該信息是由百度百家號@都市故事會（已銷號）於9月19日首發，經@西湖之聲 @濟南時報 @新晚報 等多家媒體二次加工後，在網絡上引發大範圍傳播。有轉發消息的網民甚至配發某電視台知名欄目標識圖片以增加公信力，但經過查核後發現該節目並未報導此一假新聞。而流傳的帖文中所謂快遞小哥、女子受訪圖片均來源於網路。

(中時電子報)