千年一遇美少女橋本環奈。(取自日網)

日本20歲女星橋本環奈，當年因為一張奇蹟美照爆紅網路，不輸天使般的可愛外表令網友驚艷不已，讓她又有「千年一遇偶美少女」這響噹噹的封號。然而一舉一動都深受外界關注的橋本環奈，近日登上時尚雜誌封面，又再度掀起討論，只是這回網友都忍不住訝異她怎麼換個髮型就瞬間劣化了？

擁有天使美顏的橋本環奈，近來除了上綜藝節目被指整個人胖了一圈，日前登上時尚雜誌封面，也因為無瀏海的丸子頭新髮型引發討論，網友們詫異直呼「我天哪，老了二十歲」、「造型問題吧，這個造型能好看的也不多了」、「女人都是靠髮型修飾，臉整個露出就GG」、「主要是她胖了太多了」、「記得她以前臉型不是這樣的」。

其實橋本環奈發福或許與她的嗜好有關，她先前才在節目上自爆很愛喝啤酒，出外景到德國時，還從早上喝到店家晚上關門，每天都在喝，還被檢查出膽固醇數值高到跟中年大叔一樣。

(中時電子報)