大葉高島屋即將迎來25周年慶，今年除了滿千送百以外的基本優惠，更特別祭出了25張台虎日韓來回機票天天抽活動，而同時為了歡慶25周年，更特別推出了韓國超夯的「鯊魚寶寶」的卡友禮，加上新獨家餐飲開幕、APP上線，為館內增添新氣象，預計本檔可達7億元的目標、全年度成就40億元的業績。

大葉高島屋的董事長葉喬智（左起）、副總經理徐元正合照。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋副總經理徐元正表示，的確今年1月到8月的業績為持平稍緊，認為因台人所得沒有增加，加上軍公教年金減少的影響，因此消費者今年比較會省著花錢，加上台灣人比較會注意財務規劃，支出會重新調整，消費重心也不再在高價品的精品等類別上，此次消費力較疲弱。

大葉高島屋即將於9月29日開幕的「Mr.咖哩」，獨家販售蒔醇黑糖啤酒。（大葉高島屋提供）

有見及此，今年大葉高島屋就轉攻美食及服務提升策略，徐元正說：「民以食為天，當大家的商品都差不多時，就要從基本服務去改變。」，像他們就發現現今消費者對健康越來越重視，因此要找又好、又天然有機的餐飲品牌進駐，才能滿足消費者的期待，而館中的餐飲業績，含超市就占上3成，本月更再有獨家的正記南京板鴨、其實豆漿及Mr.咖哩等新店進駐，以配合國民的消費習慣新改變。

大葉高島屋周年慶10月4日限定，虎牌蒸氣不外漏VE真空電熱水瓶，原價1萬5000元，獨家價7290元，限量30台。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋周年慶推出ESTEE LAUDER 特潤緊顏亮眼獨家組，價值5888元，特價3900元，獨家限量50組。（大葉高島屋提供）

而今年大葉高島屋將於10月3日至22日舉行25周年慶優惠，14日前將推出全館消費滿5000元，即送千點玫瑰寶寶點數，全檔期則推出1樓化妝品、名品區，以及4樓內睡衣、香氛區滿5000送千點優惠，就連4樓的無印良品、MEISSEN及12樓的指定家電也享滿萬送千點的優惠，而為強打首6日（10月3日到8日）的攻擊，聯名卡友更享滿5000送300購物金、百元百貨禮券等高達22%回饋優惠，卡友每天消費滿千，再天天抽虎日韓來回機票。

(中時 )