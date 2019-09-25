過去在網路上遭詐騙的對象以中年大媽最多，但最近詐騙集團已轉向喜愛網購的年輕人。隨著跨境網購增加，而手機支付的使用者愈來愈多，專業詐騙集團已將詐騙對象轉向喜歡網購的年輕人。他們，以網購的交易為餌，透過網購資訊與繁複的手機支付或網路轉帳來盜取你的金錢。這種網路詐騙的新趨勢，兩岸喜好網購的消費者應特別警惕。

據大陸媒體《電商頭條》報導，過去的網路詐騙是抓住大媽們喜歡占便宜的心理來行騙，現在他們轉向那些不愛占便宜的年輕人，而且屢屢得手。一位最近遭到網購詐騙的消費者指出，「我只是網購了一件衣服，結果被騙兩個月工資，完全防不住！」

報導說，最近一個例子是江蘇一名張姓女士花26元(人民幣，下同)網購嬰兒用品，拍下物器兩天後接到電話，對方自稱是網購平台的客服，因為張女士買的東西質量有問題，平台將給她雙倍補償。這位客服也一字不差地核對了張女士購買的商品、訂單號和收款地址，攻破了她的所有防線。並且告訴她退款時會收到一個驗證碼，只要回傳驗證碼就行。

沒多久張女士手機收到提示，帳戶上多出5200元。她正納悶的時候，「客服」又打電話來了，告訴張女士退款時操作失誤多轉了5200元，現在正在補救，需要她再次提供一個驗證碼。沒過多久，張女士的手機又收到了一條到帳信息，銀行卡一共多出19800元。

此時電話又響，「客服」告訴她新來的財務操作不熟練要背鍋，並要求她直接把19800元退回去。善良的張女士一看新人要受罰，想都沒想就將多出來的錢轉給了對方。很快，她就收到一條簡訊提示，她在一個網貸平台辦理的兩萬元貸款業務已經完成放款。這時她恍然大悟，自己帳戶上多出的錢，並非誤轉，而是她從網貸平台上借來的。

報導說，網路的權威統計，老年人被騙案正在減少，而上當受騙的年輕人越來越多。因為網路支付技術進步，讓詐騙集團難以下手，但犯罪群體並沒有解散，而是將魔爪伸向了網購。而老年上網人群有限，年輕人就淪為刀俎上的魚肉。

大陸央視報導，今年8月山東濟南一個李女士在淘寶買了一瓶化妝水，同樣被「客服」以貨物損壞雙倍理賠為由，將網貸的10萬元席捲一空。四川西昌也有女子被自稱「淘寶」客服的人以退款為餌，騙走了12萬網貸的錢。而這種新型的詐騙方式正在開始蔓延到所有網購網站。

網購詐騙有幾個要點，首先是獲取年輕人網購的私密信息，例如買來的受害者電話、地址等等，以騙取信任。其次則謊稱受害人購買的貨物有問題需要辦理退款等事宜，以網路支付進行款項轉移，再謊稱退款失誤，誘使受害人提供驗證碼向網購平台貸款。

大陸由於小額網貸很方便，管理上亦較不嚴謹，因此問題不少。而在大陸盛行的網路或手機支付一樣可以被詐騙份子利用，在台灣也開始流行各種手機支付工具時，消費者應多警惕詐騙集團利用這些網路交易的漏洞來騙取你的金錢。

(中時電子報)