美國總統川普被媒體爆料，8次施壓烏克蘭，要求對方調查2020總統大選民主黨主要競爭對手拜登的次子，以挖出可打擊拜登的黑資料。川普終於認了有通電話，但不認為內容不恰當。對手民主黨揚言只剩彈劾一條路後，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天宣布，眾院將對彈劾川普展開正式調查。佩洛西正式宣布，強調總統必須問責，沒有人可以凌駕法律之上。川普立刻反擊，指彈劾調查是「政治迫害」，還放話外界永遠不法得知他與澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的通話內容。

根據美媒報導，川普與烏克蘭總統澤倫斯基通電話時，可能向澤倫斯基施壓，要求他調查美國前副總統暨民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）和他的兒子。美國眾議院歲計委員會主席尼爾（Richard Neal）今天在會見裴洛西後表示，眾院將對彈劾總統川普展開正式調查。尼爾告訴記者，裴洛西已決定是往前推進的時候了，此一立場獲得其他委員會主席支持。

川普在推特表示，在聯合國如此重要的一日，這麼多工作及成功，但民主黨故意用更多政治迫害的垃圾新聞來破壞及貶低這一天，對我們的國家實在太不利了，他直指這是對總統的「騷擾」。在民主黨宣布彈劾調查消息前，川普表示，彈劾調查有利他2020年的總統大選。

有線電視新聞網絡（CNN）報導，眾議院235名民主黨人之中，至少有162人表態支持啟動彈劾，展開彈劾程序「時機已到」；拜登則認為如果川普不配合國會調查施壓一事，他會支持展開彈劾調查。華盛頓郵報之前則報導，川普與澤倫斯通電話前約一周，指示白宮幕僚暫緩發放原本已獲國會通過的4億美元援助，被指是施壓要求烏克蘭調查拜登父子。

(中時電子報)