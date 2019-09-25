◎中國時報

「太平島挖石油說」引雙禿大戰！行政院長蘇貞昌狠酸高雄市長韓國瑜「睜眼說瞎話」不認帳，韓昨日怒嗆「韓國瑜什麼時候說過高雄市政府要採石油？」痛批蘇除獨眼龍外，現在看高雄好像變全盲，「民進黨縣市長像自己親生孩子，看到國民黨縣市長跟抱來的一樣，罵了以後再說！」

英國首相強森關閉國會5周至10月14日舉措，昨經英國最高法院11位法官一致裁定違法，不具效力。此一歷史性裁決立刻引發要求強森下台聲浪。國會25日復會後料將繼續討論押後脫歐事宜，強森則強硬表示，他「強烈地不同意判決」，誓言要如期在10月31日硬脫歐！強森的做法料將受到黨內外抨擊，反對黨工黨領袖柯賓要強森知所進退，呼籲他解散國會重新大選。

高雄市長韓國瑜現狀猶如泥菩薩過江，如何能直取總統大位？綠營「毀韓計」套路如出一轍，逢韓必反、必黑，上至中央、下至地方，一一遵照劇本讓韓陷入泥巴戰。此刻，韓唯有「出淤泥而不染」，站在總統高度不再隨之起舞，主導議題談國政、端牛肉，才是韓流再起的關鍵。

◎旺報

美國總統川普當地時間23日在聯合國發表演說，我駐紐約辦事處長徐儷文赫然在席，而且就坐在川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）背後第3排，並與美國商務部長羅斯「同框」被拍到。外界解讀，這是美方在大陸連奪台灣2友邦後藉此傳達對台支持。行政院長蘇貞昌昨日對此表示，這是台灣退出聯合國後，第一次政府代表正式進入聯合國，是重大的外交突破。

針對我國駐紐約辦事處處長徐儷文大使獲邀出席。行政院長蘇貞昌說這是重大的外交突破。但有涉外人士更正說，這當然不會是第一次我國外交官員踏進聯合國總部，可以算是罕見，但「重大突破」有些牽強。

我駐紐約辦事處長徐儷文獲邀出席美國總統川普在聯合國的演講，被視為「外交突破」，不過大陸涉台學者朱松嶺認為，這並不意味台灣的國際地位提高，反而顯示台灣淪為美國在應對大陸時的棋子、砝碼，他認為這是美國在索羅門群島的勸說工作失敗，為了扳回面子的舉動，但實際上都無濟於事。

◎工商時報

在屏下光學指紋辨識大幅商用下，聯發科轉投資的大陸晶片設計大廠匯頂科技股價大爆發，23日股價狂漲6％，成為首支市值破人民幣（下同）千億元的A股半導體股王。

台股股王大立光24日驚傳大舉申讓持股，林氏家族含林恩平在內的四人一口氣就申讓了四筆，幾近將手中持股全都轉讓給特定人石安股份有限公司，轉讓張數爆表，達10,246張、換算市值達434.08億。

在臨近中國「十一」長假前，市場密切關注中美貿易談判進展。經美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）證實，中美確定於10月7日在華盛頓舉行第13輪高層貿易談判，他同時強調，美國農民在中美貿易談判中很重要，但智財權才是最重要的議題。

(中時電子報)