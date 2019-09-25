被日媒譽為「奇蹟的40歲美魔女」的名媛孫瑩瑩，2015年跟軍火商之子李仕凡在美國加州結婚，雖然婚後分隔兩地，仍不時在網路放上兩人合照曬恩愛，不過卻被名為Joanna的小三戳破假象，爆料夫妻倆過著無性生活3年，男方更不斷在外偷吃。

根據《鏡週刊》報導，Joanna爆料李仕凡背著孫瑩瑩，在台灣跟一群男子玩到「各種東西都來」，在外頭拈花惹草不知道交過多少女朋友，此外知道孫瑩瑩會定位手機監控，李仕凡會把被定位的手機放在家，在帶另外一支手機外出狂歡，因此奉勸孫瑩瑩「最好以後都不要睡覺，每分每秒都盯牢他」，此外更挑明孫瑩瑩夫妻過著3年無性生活，還赤裸裸表示：「李仕凡已經3年完全不想碰那個『阿姨』，最後一次做是在3年前，不但不爽甚至連噴都噴不出來」。

此外Joanna在爆料文中，指出3克拉鑽戒、柏金包均為李仕凡所贈，還強調男方花很多時間陪她寵她，都疑似在向孫瑩瑩「宣示主權」，不過後來決定玉石俱焚，似乎是不滿李仕凡給的承諾落空，對於以上種種爆料，孫瑩瑩則表示選擇相信李仕凡，相信對方不會傷害她，至於Joanna目前電話關機，臉書私訊也不回應。

(中時電子報)