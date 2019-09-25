川普阻擋公布吹哨者揭弊申訴 美眾院將投票反對 08:132019/09/25 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯邦眾議院民主黨領袖在聲明中表示，眾院明天將就一項決議案舉行投票，表明國會不贊成川普政府阻擋公布吹哨者揭弊申訴內容的行動。 路透社報導，聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）與多數黨領袖霍耶爾（Steny Hoyer）今天在聲明中表示，這項決議案也會要求必須保護吹哨者。 這名吹哨者是情報圈成員，據稱對川普總統遭控尋求烏克蘭協助，以抹黑美國政治對手的行動提出疑慮。 (中央社) #吹哨 #川普 #眾議院 #聯邦 #聯邦眾議院 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 索國斷交聲明曝光：36年在聯合國努力無成效 - 國際 遭少女惡狠狠死瞪 川普反酸這一句 - 國際 批陸罔顧千萬人飛安 41美議員挺台參與ICAO - 時事 川普聯大演說 痛批大陸違背承諾 - 國際大事 - 中國時報 不管彈劾了！川普就是要狂打他 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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