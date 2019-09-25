美國聯邦眾議院民主黨領袖在聲明中表示，眾院明天將就一項決議案舉行投票，表明國會不贊成川普政府阻擋公布吹哨者揭弊申訴內容的行動。

路透社報導，聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）與多數黨領袖霍耶爾（Steny Hoyer）今天在聲明中表示，這項決議案也會要求必須保護吹哨者。

這名吹哨者是情報圈成員，據稱對川普總統遭控尋求烏克蘭協助，以抹黑美國政治對手的行動提出疑慮。

(中央社)