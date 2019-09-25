張鈞甯日前才爆出和大陸男星張翰領證結婚，但其實婚訊根本是空穴來風，她真正新歡其實是邱澤，兩人不僅在家約會、開車夜遊，還一起到日本，從戲裡戀到戲外。

張鈞甯和邱澤合作電影《八歲的爸爸》，現傳出兩人演完夫妻後真變情侶，據《鏡週刊》報導，18日邱澤開車從家裡出門，副駕駛座上正是張鈞甯，兩人看起來已先在家相處一段時間，才出門繼續約會，他們在車內有說有笑，氣氛曖昧又甜蜜，不過邱澤疑似發現媒體偷拍，就加速擺脫，直到晚上12點，張鈞甯才出現在家門口。

提了不少行李的張鈞甯，身邊已不見邱澤，反而是2位女性助理，而她們打扮還和張鈞甯很相似，疑似是要幫她談戀愛做掩護，據悉，兩人除了同車出遊外，戲殺青後還一起到日本，關係看起來很密切。其實，有影壇「聖潔女神」之稱的張鈞甯，雖然保護色重，但因為有禮貌又親切，常不自覺電到很多男性。

而邱澤情史更是豐富，不僅和唐嫣分手後留負評，和他傳過緋聞的楊丞琳、陳喬恩，也對他沒好話，陳喬恩聽到邱澤名字，會立刻變臉：「不要把我跟他連在一起。」渣男形象深植人心，邱澤也坦言在反省中。

(中時電子報)