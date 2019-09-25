高雄市長韓國瑜將代表國民黨參選2020總統，資深媒體人趙少康直言，「韓國瑜已經變成年輕人嘲諷的對象，40歲以下他幾乎沒票」，但韓還是有機會贏，前提是他在言行、政策上必須要像個總統，必須「望似人君」。對此，自由作家洛杉基質疑，蔡英文言行舉止像「人君」嗎？行政院長蘇貞昌像人君之臣嗎？

近日許多民調都顯示，在藍綠對決下，蔡英文與韓國瑜的支持度持續拉大，各界也開始分析為何會有這個情形。然而，趙少康在網路政論節目《觀點》中提到，韓國瑜不是不能贏，但藍軍要盡快整合，此外，他認為韓國瑜本身要有個總統的樣子，必須「望似人君」。

對此，洛杉基在臉書表示，趙少康「建議」韓國瑜要言行舉止「望似人君」，他問及，蔡英文言行舉止像「人君」嗎？蘇院長像人君之臣嗎？

網友則回應「就因為蔡英文不像總統，韓國瑜言行舉止就更需要有總統的架勢」、「雖然不滿意但韓有在學，而且越來越好」、「嚴以待韓國瑜，寬以待民進黨及蔡英文」、「就是要像韓國瑜這種特質的人，才能壓制那些沒品的民進黨」、「不用管蔡英文像不像，韓國瑜自己要改變」。

(中時電子報)