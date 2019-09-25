金門南海岸今（25）日拂曉時分炮聲隆隆，金防部年度「聯合反登陸作戰」操演於清晨5時30分在后湖炮陣地登場，48門各式火炮連續炮轟1100發，耀眼紅光染遍天際，雷霆萬鈞氣勢十分懾人。（李金生攝）

金門南海岸今（25）日拂曉時分炮聲隆隆，金防部年度「聯合反登陸作戰」操演於清晨5時30分在后湖炮陣地登場，48門各式火炮連續炮轟1100發，耀眼紅光染遍天際，雷霆萬鈞氣勢十分懾人。（李金生攝）

金防部年度「聯合反登陸作戰」操演25日清晨在后湖炮陣地登場，48門各式火炮連續炮轟1100發。（李金生攝）

金門南海岸今（25）日拂曉時分炮聲隆隆，金防部年度「聯合反登陸作戰」操演於清晨5時30分在后湖炮陣地登場，48門各式火炮連續炮轟1100發，耀眼紅光染遍天際，雷霆萬鈞氣勢十分懾人。

這項驗證國軍聯合火力機制，並進行重炮保養射擊的年度大型操演，參演部隊有金防部戰車營、炮兵營、機步營、防空連及烈嶼守備大隊本部連官兵，共動用8吋榴炮、155加農炮、105榴炮、M60A3戰車炮等各式火炮48門，配合演習想定射擊1100餘發炮彈，全程火光四射，巨響傳遍南海岸和城區一帶。

演練過程是模擬我聯合情監偵發現敵船團集結向金門海岸逼近，出現伺機登島的接戰狀況，我方隨即以各式重型火炮齊射，阻止並擾亂敵船團前進，同時依據防衛作戰進程，實施集火帶射擊。最後進入反擊作戰階段，由戰、甲車實施坐灘線火殲，並由第一線守備部隊以各式輕重兵器防護射擊，成功阻敵登陸。

這項年度大型火炮操演是在參謀總長沈一鳴與金防部指揮官賀政坐鎮指揮下登場。金門縣長楊鎮浯偕縣府各級主管、地方仕紳及民眾數百人參加，對參演官兵展現純熟動作、高昂士氣及扎實的訓練，都給予高度肯定和評價。

金防部指出，參演官兵從8月開始進行各式武器、彈藥與裝備保養及人員專長複訓，並陸續完成武器性能射擊測試、空操演練等各項整備任務，全體官兵均全力以赴，以高昂士氣和精實訓練，展現防衛金門的堅強實力與信心，未來將持續戮力戰訓任務，精進各項作戰技能。

參演官兵以高昂士氣和精實訓練，展現防衛金門的堅強實力與信心。未來將持續戮力戰訓任務，精進各項作戰技能。（圖/李金生 攝）

金防部混炮營長洪輝明強調，全體官兵未來將持續戮力戰訓任務，精進各項作戰技能。未來將持續戮力戰訓任務，精進各項作戰技能。（圖/李金生 攝）

火炮威力十分震撼，造成鄰近垵湖國小的廚房天花板受損。（圖/民眾提供）

(中時 )