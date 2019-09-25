教師節將至，一位中學教師韓粉上網分享學生送自己的卡片。內容除了對老師的感恩與祝福，學生更在下方畫了大大的韓國瑜招牌Q版人像，韓手中還抓著高麗菜、身邊伴著象徵發財的柴犬，左上方還高懸著象徵青天白日的國徽。網友大呼感動，更笑道捕獲小小韓粉。

網友在臉書社團「韓家軍」發文，表示：「學生給我的教師節卡片，畫了一個秃子，他是個小韓粉，他在加我臉書之後，才發現我也是韓粉。」附圖則是學生送的卡片，裡面寫道：「雖然您在我七年級國文課多半是在教訓同學和其他課外話題，但您在大家的印象當中依然是所有老師中的第一名，祝您教師節快樂！」

文章一出，獲得近2500個讚、近300則留言與超過50次分享。網友紛紛回應：「真溫馨的好孩子，老師加油」、「連小朋友都知道總統候選人，哪一個是對國家是好的，唯一支持韓國瑜當選總統」、「學生寫的很有禮貌，而韓總是微笑，可見妳教出來的學生是善良單純沒有仇恨對立，而且是正能量品性好的學生，這社會真的需要像你們這種老師」。

(中時電子報)