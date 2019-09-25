「經過持續努力，我們實現了不抽取岱海周邊的地下水、不向岱海排放生活汙水、工農業不使用岱海湖水的階段性目標，岱海保護成效開始逐步顯現。」24日在「慶祝新中國成立70周年烏蘭察布專場新聞發布會」上，內蒙古自治區烏蘭察布市委常委、副市長蘇和如是介紹岱海水生態治理情況。

岱海湖位於內蒙古烏蘭察布市涼城縣，是大陸列入規劃保護的365個水質較好湖泊之一，也是當地24萬草原兒女的母親湖，並孕育出燦爛的岱海文化。上世紀60年代初，岱海湖面積達182.46平方公里。2018年底時岱海湖面面積達到55.5平方公里、水深7.39米，近年來首次實現湖水面積正增長。

從水質上看，各類水質指標控制在合理範圍，綜合營養狀態由中度降為輕度，熱汙染問題得到有效控制。從水環境上看，周邊生態環境持續向好，周圍濕地面積逐年增加，鳥類棲息數量增加，自然生態的自我修復功能正在改善。

(旺報 )