PTT網友討論陳明文300萬案。(圖/翻攝自PTT)

PTT網友討論陳明文300萬案。(圖/翻攝自PTT)

民進黨立委陳明文在高鐵上遺落300萬元現金，遭外界質疑涉及洗錢，而如今金管會卻在昨(24)日表示，該筆款項為陳明文分批提領，金管會無法得知是從那些銀行提領的，而若要了解銀行有沒有依照洗錢防制規定申報，則要金檢才會知道。

金管會說法一出，馬上引起網友熱議，有網友就覺得當不合理，因為一般民眾光要去銀行開戶就會被行員問東問西，簽一堆法規文件簽到手軟，而洗錢防制法跟顧立雄主委用最高標準檢視各位國民，卻讓「高鐵現金交易300萬以下免申報」，真是感嘆民進黨的台灣價值，讓人一再大開眼界。

其他網友也表示，「這個一查就知道的東西，除非有鬼」、「想洗錢的人筆記做一下知道嗎」、「金管會沒辦法查金流紀錄，厲害了我的黨」、「這是有台灣價值的300萬，不要再查了」、「沒有一般老百姓會掉幾百萬不報警啦」，直說現在民進黨政府「查到哪辦到哪，台灣價值就查不到」。

(中時電子報)