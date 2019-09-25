儘管新球季少了杜蘭特、考辛斯、伊戈達拉、李文斯頓等主力，勇士補強動作仍在持續！《Yahoo Sports》記者海恩斯25日爆料，勇士已跟克里斯簽下1年合約，接著將看他在季前訓練營的表現，藉以決定能否搶下球隊最後1個名額。

年僅22歲的克里斯，在2016年選秀會被國王用第8順位選上，隨即換到太陽，去年夏天又被太陽交易到火箭，可惜仍然不被重用，火箭在今年2月交易截止日前夕，又把他換去騎士，上季他在騎士打了27場，場均5.7分、4.2籃板。

根據最新爆料，克里斯跟勇士達成的是一份非保障的訓練營合約，畢竟勇士目前沒有空間可以簽下第15名球員，但在陣中不少球員屬於非保障合約，代表只要克里斯在季前訓練營表現夠出色，他將有機會搶到勇士最後1個球員名額。

不過勇士簽下克里斯的主因，無非看在他的外線火力與身材高度，畢竟「浪花弟」克雷湯普生最快要到明年2月以後才能傷癒復出，勇士急需在鋒線上面補進可用戰力，畢竟克里斯還很年輕，或許來到勇士總教練科爾麾下終可獲得解放。

(中時電子報)