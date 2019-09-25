2019.09.24新聞深喉嚨 論文七大不思議！越辯越漏氣？DPP火燒屁股打韓轉焦點？

綠營質問高雄市長韓國瑜何時要開採石油？韓為此震怒，痛批閣揆蘇貞昌獨眼龍、看到高雄就像全盲。韓黑拿「挖石油」取笑韓，台北市議員王世堅則認為，韓常能為社會帶來活潑有創見的思考；更翻出去年前總統馬英九演講內容，表示連馬也曾大讚韓構想。

王世堅在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》表示，韓國瑜常常跳躍式、無厘頭式的思考，可以給社會帶來一些比較活潑的想法。去年馬英九在高雄市議員邱于軒競選總部成立大會，就公開肯定韓的構想。

王世堅指出，馬英九當時盛讚韓國瑜相關構想「令人眼睛一亮」、「他肯定去太平島開發觀光跟開發石油」、「這個都很有前景」，馬甚至還說，這種想法以前都沒有人提過，韓能提出這樣的構想，「難能可貴」。

由此可見，馬英九政治領袖之尊，都認為韓國瑜這樣的構想值得參考，且值得肯定，也將其視之「政見」。王世堅強調，馬尚且如此，更何況一般民眾？一般民眾一定會認為，韓就是有提出這樣的「政見」，故呼籲韓與各界都能謹慎看待，因為這攸關領袖格局。

(中時電子報)