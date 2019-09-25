三年一度的國際民航組織（ICAO）大會昨（24）日開幕，在北京壓力下，台灣已連續2界缺席，41位跨黨派美眾議院議員聯名致函美國務卿蓬佩奧及運輸部長趙小蘭，警告排除台灣與會，將危害數千萬旅客安全。

據中央社報導，該聯名信函是由美眾議院「國會台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot）領銜，另外40名跨黨派眾議員共同聯署，當中包含多位國會領導階層議員，如眾院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel），及其他3位眾院台灣連線共同主席瑞斯（Albio Sires）、康諾里（Gerry Connolly）、狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）。

信中指出，台灣轄下的「台北飛航情報區」2018年共服務175萬架次飛機、6,890萬人次旅客，情報區內的桃園國際機場，去年出入的國際旅客人數被國際機場協會（Airports Council International）列為全球第11大機場，貨運量方面也被評選為全球第5大繁忙機場。

內容指出，台北飛航情報區在區域飛航中扮演了中心角色，因此台灣能否參與ICAO會議相關議題討論相當重要，如果將台灣排除在飛安及經濟議題的討論，將讓ICAO在相關規範的執行上出現延誤，也會阻礙台北飛航情報區與亞洲民航機構的整合。

連署議員更控訴北京的外交政策「自私自利」，除了剝奪國際社會獲得台灣的貢獻，更會危害每年經過台北飛航情報區數千萬旅客的安全。議員重申，飛安不該淪為政治議題，更呼籲蓬佩奧與趙小蘭支持台灣以觀察員身分參與本屆大會。

受ICAO理事會主席之邀，台灣曾在2013年以「特邀貴賓」（guests）身分參加當屆大會，不過在北京施壓下，至今台灣已連續2屆被排除在大會之外。

(中時電子報)