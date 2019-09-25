歐洲(ECMWF)及美國(GFS)模式，模擬週日(29日)預測圖，顯示菲律賓東北東方海域另有一熱帶擾動發展，位置相去不遠。 (圖擷自tropical tidbits)

微弱東北風影響 早晚天涼騎車保暖。(中天新聞)

周日台灣東方海面上將有一個接近颱風強度的低壓擾動發展！氣象專家吳德榮指出，若成颱將是第18號颱風「米塔」，同時，歐洲、美國最新模式模擬預測，該系統可能逼近台灣北上，是否會影響台灣？得持續觀察。

吳德榮在《三立準天氣》預報，周日(29日)菲律賓東北東方海域有一熱帶擾動發展，美國模式預估，熱帶擾動的強度較強，到了周日可能有接近颱風強度的系統發展；歐洲模式預測，它會從台灣東邊北上，美國則顯示會離台灣很近，但超過5天的預估仍有很多的不確定性。

吳德榮說，明天(26日)至下周一(30日)迎風面北部、東北部雲量增多，有局部短暫雨；北海岸、東北部及北部山區有較大雨勢；花東為多雲、偶有局部短暫雨的機率；中南部多雲時晴。溫度方面，白天北台灣及東半部氣溫略降，約27到30度，中南部變化不大，約32、33度；早晚各地氣溫仍稍涼，低溫約21到25度。

(中時電子報)