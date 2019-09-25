蘋果（Apple）在20日推出最新iOS 13作業系統，添加、更新眾多功能，像是使用Apple ID登入、資安警告功能、重新設計的地圖等。但才推出沒幾天就災情頻傳，更誇張的是，有用戶發現，更新iOS 13後填寫信用卡資料，跳出來卻是別人的個資，信用卡卡號、地址看的一清二楚，甚至能在當事人不知情的情況下，刪除全部的資料。

外媒mspoweruser報導，個資外洩的漏洞也讓蘋果用戶們擔憂，是否自己的個資是不是也被陌生人看光光，甚至能盜刷。對此，這個問題已反應給蘋果高層，目前正在積極修復中，可能與iOS 13.1一同發佈。

其實，iOS 13早就災情不斷，像是會突然閃退、翻譯不完全、3D Touch功能錯誤、鍵盤有時沒反應、Email垃圾桶無法刪除等。因此建議還沒更新的用戶可以再等一下，直接升級到iOS 13.1。

翻攝自 微博

(中時電子報)