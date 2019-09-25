曾在電影《繡春刀》飾演錦衣衛等角色，3度角逐金馬獎影帝的影星張震，為了籌拍以檢察官為題材的新片，將與知名導演程偉豪在今天下午拜會號稱「天下第一署」的台北地檢署，據了解，張、程2人預計將與北檢檢察長邢泰釗、主任檢察官等人座談，深入了解檢察官的作息、工作內容，並參觀北檢法庭等相關設施勘景，作為新片劇本及拍攝的參考。

據了解，張震預定將在程偉豪執導的新片中，飾演檢察官的角色，因此新片會不會成為「台版HERO」、張震是否成為「台版『久利生公平』(日本影星木村拓栽飾演的檢察官名字)，不少檢察官都很期待。

這是繼北檢今年6月與藝人邰智源所主持的「一日系列」網路節目合作，拍攝「一日檢察官」後，第2度與影劇藝人合作協助拍攝的例子。

由於「一日檢察官」在7月間播出後，僅5天影片點閱次數就已超過百萬，創下司法史上收看法律宣導節目最高紀錄，因此北檢對於這次張震及導演程偉豪拜會一事，也相當重視，希望能藉此讓外界多了解檢察官的工作。

42歲的張震，曾演過電影《牯嶺街少年殺人事件》、《臥虎藏龍》、《一代宗師》、《赤壁》等大片，他並曾以《繡春刀》、《牯嶺街少年殺人事件》、《最好的時光》3度角逐金馬獎影帝寶座，是兩岸備受矚目的男演員。

另35歲的程偉豪，是國內知名編劇及導演，作品多次得獎，或入選為影展觀摩片，知名作品包括短片《狙擊手》、《保全員之死》、電影《紅衣小女孩》、《目擊者》、《紅衣小女孩2》都創下不錯票房，且口碑爆棚。

(中時 )