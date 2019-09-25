海獅潛艦睽違12年，昨天駛入基隆港。軍聞社提供

海軍臉書昨天深夜貼文，海軍茄比級潛艦「海獅軍艦」睽違12年，今日駛入基隆港！為了本週六的「108年國防知性之旅-營區開放」活動，拖駁船特地噴起水柱迎接這位難得的嘉賓。

海軍臉書貼文還幽默的說，錯過這次不保証還有下一次。

(中時 )