海獅潛艦睽違12年 昨駛入基隆港 09:212019/09/25 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 海獅潛艦睽違12年，昨天駛入基隆港。軍聞社提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 海獅潛艦睽違12年，昨天駛入基隆港。軍聞社提供 海軍臉書昨天深夜貼文，海軍茄比級潛艦「海獅軍艦」睽違12年，今日駛入基隆港！為了本週六的「108年國防知性之旅-營區開放」活動，拖駁船特地噴起水柱迎接這位難得的嘉賓。 海軍臉書貼文還幽默的說，錯過這次不保証還有下一次。 (中時 ) #海軍 #基隆港 #臉書 #昨天 #海獅 也許您會感興趣 推薦閱讀 議員要求分拆臉書 祖克伯說No 04:092019/09/21 全球財經 新加坡加入德、法 反對臉書Libra 04:092019/09/21 全球財經 工商社論》BigTechs之金融衝擊─以臉書Libra為例 04:102019/09/23 財經要聞 《國際金融》臉書明年推出Libra，傳與人民幣脫鉤 13:582019/09/23 財經 基隆港區無人機禁飛 動力飛行傘竟無法可管 18:212019/09/23 生活 林鄭臉書宣告對話 爭取港民理解 04:102019/09/24 兩岸新聞 林鄭母校學生 化身連儂人抗議 04:102019/09/24 兩岸要聞 基隆港區 闖進2動力飛行傘 04:102019/09/24 地方新聞 IBM：願意與臉書合作數位通貨業務 09:102019/09/24 國際 《國際產業》臉書收購腦科學新創公司CTRL-labs 10:342019/09/24 財經 軍事熱門新聞 金防部聯合反登陸操演 雷霆火炮震撼南海岸 - 軍事 對付美航母 陸祭新殺手鐧 - 軍事 MP17 ：類似衝鋒槍的手槍 - 軍事 俄國空降演習 降落傘未開裝甲車摔爛 - 軍事 海獅潛艦睽違12年 昨駛入基隆港 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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