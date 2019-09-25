儘管最近謠傳今年總冠軍賽G5阿基里斯腱受傷的籃網前鋒杜蘭特，有機會趕在新球季結束前傷癒復出，籃網總管馬克斯卻在25日親自出面駁斥，強調杜蘭特下季不會上場，甚至提到籃網是否考慮簽下「甜瓜」安森尼，馬克斯選擇拒答！

「我們沒有讓杜蘭特在新球季提前復出的計畫，」馬克斯說，「他目前正在積極進行復健，且取得不錯的成效，我知道他身為一名競爭者，當然希望能在新球季提前復出，但我們對他抱持長遠的態度，不會貿然選擇太早讓他回到場上。」

除了針對杜蘭特可能提前復出的謠言進行澄清，馬克斯也說明了威爾森錢德勒因為違反聯盟禁藥規定，慘遭禁賽25場的狀況處置，「我們將會研究在錢德勒禁賽期間如何補進第16位球員，對我們球團高層來說，盡力補強是我們職責。」

但被問到是否考慮招募安森尼或其他自由球員，馬克斯選擇拒絕回答，畢竟先前傳出包含杜蘭特、厄文在內的籃網球員，都跟高層勸說可以簽下安森尼，可惜籃網高層似乎不為所動，看來安森尼想要重返NBA戰場的日子仍然遙遙無期。

(中時電子報)