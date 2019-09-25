2020總統大選時間接近，藍綠韓蔡究竟會找誰當副手，還有誰會出來角逐，都是各界關注的焦點。對此，上海東亞研究所副所長胡凌煒在港媒投書，分析了字1994年以來的過去6次總統大選，提5點認為：「決定台灣選舉結果的關鍵因素不再是藍綠基本盤，而是中間選民。大量中間選民投票行為成為決定選舉結果的關鍵因素」。

胡凌煒在港媒《中評社》投書稱，「決定中間選民投票行為的不是政治立場」，而是選舉過程中的焦點議題，也就是一定的時空背景下形成的選舉主軸。台灣社會已經成為選舉社會，經歷了多次不同層次的選舉，形成了特有的規律。研究台灣的選舉規律，瞭解台灣選民，特別是中間選民的投票行為以及影響其投票行為的因素，有助於大陸在制定各項對台政策。

他解釋，過去6次總統大選，隨著台灣社會政治生態的變化，台灣社會內部中間選民逐漸成長，並且成為影響台灣各項選舉結果、影響台灣社會政治生態的關鍵力量，進而成為影響兩岸關係走向不可忽視的力量。

胡凌煒提出觀察過去大選的3大方向多點觀察，分別如下。第一，中間選民投票行為的轉向成為影響選舉結果的關鍵因素。又解釋，2005年以來台灣各項選舉結果多次出現大幅翻轉的現象，且中間選民的大量出現改變了以往依靠基本盤決定選舉結果的選舉方式，胡凌煒直言，影響中間選民投票行為的關鍵因素是選舉過程中的焦點議題。

他也說，中間選民投票行為對於兩岸關係發展的其實存在重大意義，並分析稱，台灣主體意識的上升使得「統獨」議題不再是選舉的焦點議題，因為台灣中間選民已經成為制約兩岸關係走向極端的重要力量。且中間選民的投票意願反映了兩岸關係的內在規律。

另外最大家最關心的是，2020年大選能否延續2018「九合一選舉」的生態？胡凌煒強調，可以從兩個不同的層次分析，一是從選舉的焦點議題分析。縣市長選舉和總統選舉處於不同的層次。因此，選舉的焦點議題是存在差異的。地方選舉更多的是關注地方社會治理，關注經濟成長；而總統選舉中還會加入兩岸關係這個重大議題。從選舉的焦點議題觀察，兩者的關聯性不是必然的。

(中時電子報)