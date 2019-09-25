前總統陳水扁預告28日將北上授課，日前公開替「908台灣國」募款餐會站台、演講，事後還在臉書直嗆：「要抓就來抓啊！不要逼我選總統！」三番兩次挑戰台中監獄的「四不原則」。一名受刑人家屬向本刊投訴，罹患罕見疾病「漸凍症」的弟弟不久前才在獄中暈倒，被獄方緊急送往院，但家屬至今已申請保外就醫4次都遭駁回。

CTWANT 政治爆卦》阿扁趴趴走 垂死漸凍人申請保外遭打槍

受刑人家屬劉姓婦人回想最後一次到監獄探視胞弟的情境，「他坐著輪椅、包著尿布，獄方人員把他從輪椅抱到會面桌前，他根本無法走路。」劉婦提到這一幕忍不住哭了，因為4度申請保外就醫，就連透過立委遞發陳情書，獄方也僅淡淡回覆「目前病況屬監內可妥適就醫」為由駁回，令她完全束手無策。

多次申請保外就醫的劉姓受刑人，患有俗稱「漸凍症」的遺傳性運動感覺神經病變。（圖／黃鵬杰攝）

劉婦出示胞弟入監前的診斷證明書，今年初劉男在台北市立聯合醫院急診中被捕，事後院方診斷為「昏厥、虛脫、運動及感覺神經病變」；去年年底，劉男也曾因慢性缺血性心臟病、陳舊性心肌梗塞、混合型高血脂症就醫，近期在監服刑時，更因昏倒被緊急送醫。

劉婦表示，家屬已四度為受刑人申請保外就醫，均未獲核准。（圖／家屬提供）

相較於陳水扁保外就醫「禮遇」，看在部分受刑人家屬眼裡相當不是滋味，他的臉書「新勇哥物語」幾乎離不開批評時政，影音版「阿扁踹共」近期還大談南太平洋兩邦交國斷交熱門時事，痛陳蔡英文不敢在外交上主動出擊。日前他也公開在募款餐會上演講，事後還在臉書直嗆：「要抓就來抓啊！不要逼我選總統！」他更預告，28日將北上授課，三番兩次挑戰台中監獄提出不上台、不演講、不談政治和不接受採訪的「四不原則」。

不甩中監「四不」禁令，陳水扁在「908台灣國」餐會上台致詞。（圖／報系資料庫）

律師葉慶元指出，保外就醫的前提是受刑人的疾病嚴重，在監獄裡無法治療，如今陳水扁的漏尿和手不自主發抖等病狀，看來病狀都已消失，應該重新評估解除保外就醫返監執行。

針對陳水扁日前公開上台演講，法務部矯正署副署長周輝煌表示，台中監獄除了會派人察看，也會搜集相關錄影帶後報到矯正署；至於陳水扁28日將北上開班授課，周輝煌說，矯正署目前尚未收到中監評估，將參考保外應遵守事項。不過他說，陳水扁為前總統，因此有其專屬醫療團隊，矯正署將參酌醫囑，視陳前總統的身體狀況評估，出席活動對他的身心健康有無幫助。（未完）（記者／吳婉瑜）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)