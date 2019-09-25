以原住民圖騰特色而知名的畫家黃淑卿，應台北有璽藝術空間之邀請，將於2019年9月29日至10月26日展出「生之嶼島」新作。

「生之嶼島」展是黃淑卿多年來致力於原住民藝術之後的轉變，作品的主力轉而著墨於台灣這個島嶼旺盛的生態面向。

南方四島-東嶼坪, 135x70cm, 紙本、彩墨, 2017

作品「島嶼傳説」三、四、五，東北角蕈狀奇岩、野柳蜂窩岩、北海岸春天最美的風景 --- 山壁石縫、砂岩草叢的百合花、水岸郊野的野薑花、珍禽赤翡翠，絲絲入畫。「五色傳情」、「鳥鳴不已」運用水印木版為肌理，再以毛筆鈎勒，營造多重層次。立軸台東太麻里「曰出之鄉」、「原鄉之晨」構圖簡淨出塵，鵝卵石大小數枚穩住畫面。「古道鷹揚」一、二是屏東通往台東的阿塱壹古道，畫面置入飄揚如帶、輕逸如紗的原民圖紋，傳達彩帶與鷹齊飛的意象，畫家優雅的柔性特質，令人印象深刻。

「海角天涯」一、二以澎湖南方四島柱狀或板狀玄武岩為背景，覆蓋著綠色驚喜，而以三至九月繁殖季節中展翅的鳳頭燕鷗為㸃睛之筆。「浯州鵲喜」擷取金門（舊稱浯州）廟宇樑柱下的吊筒（又稱垂花）、龍柱，配上波狀線條起伏的柔媚，細緻而討喜。

賞鳥愛鳥的黃淑卿作品中，鳥類是必然存在的核心元素，各式各樣的鳥兒自在的遊走或飛翔在其營造的空間，正是畫家自我的投射。

原生意象102-紋, 135x69cm, 紙本、彩墨, 2013

黃淑卿在師大美術系博士班就以原住民藝術為主題，結合台灣人文景觀、民俗文化、原住民藝術，將多重文化元素並現於同一畫面中，看似信手拈來，實則有其縝密的思路脈絡，層層相扣，各元素相融，和諧無悖，自有其深意。

這次展出的作品「原生意象」102即以泰雅族、賽夏族、魯凱族的幾何式織布紋為背景，前景為陶甕與結合了排灣族雕刻及泰雅族布紋的臼。彩羽五色鳥穿插其間，與畫面主色調互補，益增畫面靈動。

有璽藝術空間為配合「生之嶼島」展出，特別製作畫家個人影音採訪，細述其心路歷程，以及與畫家的快問快答。這次展覽迴異於黃淑卿先前的作品風格，精彩可期。

有璽藝術空間位於台北市三民路136巷26號，電話02-27612881，開放時間 : 週二至週六上午11時至下午6時，週日及週一休息。開幕茶會訂於9月29日（週日）下午三時舉行。

(中時電子報)