2019.09.24新聞深喉嚨 論文七大不思議！越辯越漏氣？DPP火燒屁股打韓轉焦點？

高雄市長韓國瑜曾提出去太平島開發觀光與石油構想，近日成綠營與韓黑攻擊焦點。台北市議員王世堅認為，這個爭議有3個解套法，韓那天的講法是最差的方式；更表示「君無戲言」，韓必須審慎處理，否則痛失元首格局也負了情真義重的韓粉。

王世堅在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》表示，韓國瑜去太平島開發觀光與石油的構想並非不好，因為這種跳躍式的思考，常常能為社會注入活潑創見。但韓如今成總統候選人，正所謂「君無戲言」，韓務必對此慎重看待。

王世堅更獻策，指出這個爭議有3個方法解套：一是就直接否決掉向大眾抱歉；二是把這個構想說得更充實、更具體；三是最壞的情況，就是像韓國瑜那天的回應，不僅直接否認更說自己沒提過，這樣真的很不好。

不僅如此，王世堅直言，他認為韓國瑜是「用錯了心思」。他向來不否定韓粉，因為在這麼現實的社會，這些韓粉願意自備盤纏、自備糧草去相挺，真的令他感動。所以韓務必審慎應對，否則失了身為一國領導人的格局。

(中時電子報)