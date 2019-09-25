民選巴西總統30年來在聯合國大會都強調對環保盡力。亞馬遜今年森林砍伐和火災增加，巴西總統波索納洛面對壓力發言捍衛主權，反嗆各國，巴西已成國際新聞界煽情攻擊目標。

過去30年，所有民選的巴西總統登上聯合國大會的舞台的發言，顯示巴西在國際棋盤中地位的演變，發言的共同重點都是捍衛巴西在環境保護方面盡了自己的力量，同時要求富國做出對等補償。

除了環境保護，波索納洛（Jair Bolsonaro）的前任在聯大的發言內容，也顯示巴西外交政策產生的變化。

里約熱內盧軍事高級學校國際關係學家卡里爾（Mariana Kalil）指出，柯樂（Fernando Collor）身為巴西恢復民主後的第一位當選總統，柯樂的使命是傳遞一個堅定的巴西的形象，以適應國際上對人權和不擴散核武器的要求。

柯樂在1991年聯合國的發言強調巴西正在尋求必要的肯定，以在聯合國安全理事會等國際組織中發揮更大的作用。當時，巴西尚未加入「禁止核子擴散條約」，是美國和歐洲等開發國家施加壓力的目標。

此外，柯樂還試圖確保巴西已踏上商業開放和實現經濟現代化的道路，即國際社會冷戰後關切的主題。

如果說，巴西在柯樂政府期間參與聯合國的目的是加強巴西正在尋求現代化，以發揮國際領導作用，卡多索（Fernando Henrique Cardoso）政府的努力則是捍衛國家已經準備好成為國際舞台的主角。

1998年，巴西簽署「禁止核子擴散條約」，並更加積極地捍衛國際機構的改革。

卡多索唯一一次在聯合國大會上發言，是在2001年9月24日、美國911恐怖攻擊事件兩週後，表示聲援美國；其他時候都由外交部長代表巴西出席這類活動。

卡多索也要求擴大聯合國安理會，批評富國的商業保護主義，加強巴西在尋求全球化正義方面的作用。

巴西也從卡多索開始對氣候變遷議題發言。如他在2001年發言說，保護環境和可持續發展是時代的挑戰，而氣候變遷的走向是科學上確立的事實。

到了魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）政府，巴西開始以更實際的方式，協調其擴大參與聯合國安理會和世界貿易組織等國際組織的呼籲。他在聯合國大會大力指出，巴西通過「家庭補助款」等收入轉移計畫，成為社會發展的典範。

之後，魯拉政府開始強調巴西從2004年開始在聯合國海地維和任務領導中的作用。

在2008年和2009年聯大的發言中，面對國際金融危機，魯拉批評美國對經濟的最小干預模式，並向國際推銷巴西通過採取對策和刺激消費應對經濟動盪的模式，強調國際危機證明了「市場可以自我調節，消除國家的任何干預」的荒謬理論。

在環境方面，魯拉只是一再要求富有國家補償發展中國家對環境的保護。

魯拉的接班人羅賽芙（Dilma Rousseff）在聯大的發言，都是繼續前任政府的政策，但力道小很多，因為羅賽芙在位6年，很少花時間在外交政策上。

2016年，泰梅爾首次在聯大發言，由於羅賽芙遭到彈劾，他剛剛就任巴西總統。羅賽芙的支持者高喊要其下台，泰梅爾決定利用在聯大的發言為己辯護。

2017年，巴西開始成為國際批評的目標，因2016年亞馬遜的森林砍伐量增加58%，泰梅爾決定將當年9月聯大發言內容焦點放在「巴西政府已採取措施保護森林。」

卡里爾表示，總體而言，自重新民主化以來，巴西的外交政策一直保持連續性和穩定性，儘管每位總統都把注意力集中在一個方面。

在環境方面，巴西歷屆總統都要求發達國家在減少污染物排放方面，應比最貧窮國家承擔更大的責任。但波索納洛政府在捍衛開放原住民採礦保護區、減少環境罰款和擴大亞馬遜雨林的農業生產方面的強硬立場，使巴西處於國際壓力的中心。

卡里爾認為，透過將巴西納入多邊組織關於環境問題的討論，讓反對美國總統川普立場的大國能夠表明立場，而又不會直接攻擊美國。

卡里爾還指出，巴西歷屆總統就擴大聯合國安理會、減少保護主義、和平解決衝突、權力爭端中立等議題發言的連續性，「波索納洛自年初上任以來，雖在發言中強調巴西外交政策發生重大變化，仍須拭目以待，因為波索納洛國內的發言往往不同於外交政策的實際行動」。

(中央社)