生了3個孩子的隋棠，依舊保持名模級的身材，許多女性都很好奇她產後激瘦的祕訣。本刊接獲讀者爆料，有位成功拯救不少媽媽藝人下盤的護理師，2年前為隋棠綁骨盆近40次，費用約新台幣2萬元，由於隋棠未作完程序就避不見面，護理師明顯感覺到她的不滿，當時索性連錢都不想要了。不過，隋棠後來公開說綁骨盆無效，護理師得知後氣得決定拿回應得的服務費，9月中傳訊息給隋棠，至今卻未獲得回覆。

CTWANT 娛樂封面》隋棠搶救下盤陷賴帳疑雲 70歲護理師做白工

女人生產完後都會遇到骨盆前傾、肚子鬆、屁股垮等問題，演藝圈女星產後瘦身方法百百種，其中不少人推薦「綁骨盆」，認為這一招能夠將「撐寬的骨盆」，恢復到原本的窄度。

本刊調查，隋棠在「活動女王」李培禎介紹下，2017年生完第二胎後，由一名70歲的護理師協助使用束腹帶綁骨盆；該護理師服務過許多媽媽藝人，幾乎人人都肯定。

已是三寶媽的隋棠，身材依然完美，連肉色緊身褲都能駕馭。

據了解，當時隋棠除了在月子中心接受計次收費的綁骨盆服務，坐完月子回家後，也繼續聘僱該護理師專程到府施作，為期約1個半月。然而，護理師某天依約抵達隋棠住家時，雖然清楚聽到屋內有人聲，管理員也表示隋棠剛返家，但她傳訊息，隋棠卻未讀未回，且一按電鈴，隋棠住家瞬間鴉雀無聲，似乎有避不見面的意味。

幾天後，隋棠才主動傳訊息聯絡該護理師，表明要歸還束腹帶，卻又表示歸還的地點太偏遠、快遞不好送。傳訊溝通期間，隋棠曾提起費用相關問題，但雙方已鬧得不太愉快，加上該護理師明顯感受到隋棠很不滿意綁骨盆的效果，因此只想趕快結束合作了事，便回傳「無功不受祿」，當時甚至連束腹帶都不想要了。

據了解，該護理師最近從其他客人口中，得知隋棠發表了「綁骨盆的個人使用心得」，不禁想起自己碰了一鼻子灰又作白工，如今還被公開嫌棄無效，感到傷心又生氣。（未完）（娛樂組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)