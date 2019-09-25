台北地檢署偵辦國安私菸案，展開第二波偵查，上周將涉嫌買100條菸卻未填表自清的前永和警衛室少將主任林國欽、幫男友代買100條菸的「特勤郭雪芙」張嘉玲28人，改列為《稅捐徵稽法》「偵字案」被告，繼周一傳喚林國欽24人後，今天下午2時30分以被告身分傳喚張嘉玲4人調查，近日將偵結第二波案情。

北檢私菸案第二波偵查行動，是針對團購名單中購菸數量較多者，包括購買100條的林國欽、張嘉玲等人，但昨未傳喚張嘉玲，至於買40條菸的少將主任陳逸夫等人，因數量較少，將列為第3波偵查名單。

喧騰一時的國安特勤私菸案爆發33天後，北檢8月23日火速首波偵結，分依違反《貪汙治罪條例》及《稅捐稽徵法》起訴總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉、華航前副總邱彰信13人。

檢方依據國安局政風處調查以及涉案少校吳宗憲的「團購名單」，透過吳宗憲訂菸者有68人，除12名國安局人員、1名憲兵指揮部人員、其餘55人為總統府侍衛室或永和警衛室人員。

北檢上周將涉嫌買100條菸卻未填表自清的前永和警衛室少將主任林國欽、幫男友代買100條菸的「特勤郭雪芙」張嘉玲28人，改列為《稅捐徵稽法》「偵字案」被告，北檢周一先傳喚林國欽24人後，張嘉玲等其餘4人，將於今天下午2時30分以被告身分傳喚到案。

(中時 )