黃姓男子24日晚間駕駛自小客車，先在左營派出所前撞了1名機車騎士後逃逸，他接著又往前蛇行約300公尺，再擦撞機車與撞上1輛停等的賓士車，因車頭毀損，卡在車上等待救援。警消到場，以機具救出黃姓男子送醫。這場車禍共造成5人受傷。

左營警分局表示，這場車禍發生在24日晚間10時40分許，41歲黃男駕駛NISSAN白色自小客車，沿左營區進學路右轉往左營大路行駛後，先與56歲方女騎的機車發生車禍後，他未停車處理，朝左營大路南下逃逸。

黃男約行駛了300公尺，在左營大路、元帝路口先擦撞同向的54歲黃女騎的機車後，再撞上對向停等紅燈的白色賓士車，賓士車上有駕駛35歲楊姓男子，以及坐在副駕駛座的30歲堂弟楊男，兩人滿臉鮮血。

警消獲報到場處理，將傷者分別送往高雄榮民總醫院、海總醫院及聯合醫院救治。黃男目前仍在手術插管救治中，另外，方女左手擦傷，黃女無外傷、頭與身體多處痠痛；楊姓堂哥右手骨折，楊姓堂弟頭前方縫6針。至於事故發生原因，將待黃男意識清楚後，警方再製作筆錄，釐清案情。

(旺報 )