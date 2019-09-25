2020總統大選選戰白熱化，今(25)日國民黨前立委雷倩受邀上到廣播節目受訪，對於近來韓蔡兩人的選情提出看法，她表示，選民應該相信自己的初心，選擇可以讓自己過得更好的候選人。

雷倩在廣播節目《POP撞新聞》中表示，韓國瑜目前聲勢低迷，韓粉們也陷入了「沉默螺旋」之中，但現在韓粉們不是因為自己的立場不被接受而沉默，而是很克制的在劇烈攻擊中減少聲量。

雷倩表示，如今民進黨完全執政，挾著立法優勢對台灣做出許多結構性得改變，包括兩岸、民生、經濟上，都對庶民的生活造成影響，而她也引用美國選舉相當有名的一句話：人民有比四年前更好嗎？認為選民應該回歸初心，選擇對自己最好的候選人。

而提到郭台銘，雷倩呼籲郭也應該要趕快「導正」，找回當年參選時「為國為民」的初衷，既然不選了就不要再到處放話，把媒體搞得焦頭爛額，也趕緊讓大選進入政策辯論，這才是正確的方向。

雷倩表示，其實人民是期盼當年「一夫當關、萬夫莫敵」的韓國瑜回來的，只要韓回來做自己、郭陣營更加節制，團結的國民黨一定可以下架民進黨；儘管民進黨多次自豪台灣的民主，但蔡英文四年來的執政正讓台灣發生結構性的崩毀，蔡政府利用立法，逐漸偏離民主國家，如今的台灣，正需要一股全新的「復國」風潮！

(中時電子報)