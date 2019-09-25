以水梨、柿子、芭樂、火龍果與皇宮菜等蔬菜與水果層層堆疊的〈壽司千層〉，是高山英紀2015時參加比賽時的得獎作品，如今在台北也可吃到了。（圖／姚舜）

高山英紀追隨有「菇神」之稱的法國米其林3星名廚芮吉．馬赫康（Regis Marcon)習藝，這道菇香濃郁的〈野菇布丁〉除用牛肝菌強化風味，並用了煙燻普洱茶葉添香。（圖／姚舜）

「不信食客喚不回」！睽違市場近半年，立足市場40年、全台最老字號觀光飯店附設法菜餐廳亞都麗緻大飯店〈巴黎廳1930〉重磅回歸市場，為傳遞正宗法菜頂尖美味，更為在《台北米其林指南》中摘星，亞都麗緻大飯店除斥資為餐廳換裝，更攜手日本法菜名廚高山英紀（(Hideki Takayama))聯名出擊，並為餐廳掛上新品牌〈Paris 1930 de Hideki Takayama〉且為餐廳設計新Logo，期能為餐廳注入新生命、創造新氣象，重新擦亮亞都麗緻法菜廳〈巴黎廳1930〉的金字招牌，更重要的是：為正統法菜在台灣留住一線香火。

高山英紀料理的〈野菇布丁〉有很多層，最底是以牛肝菌布丁、中層是菇菌澄清湯，最上層是灑了普洱茶粉增香的乳沫。（圖／姚舜）

高山英紀演繹的〈昆布鮑魚．蔬菜冷湯〉，是以昆布包覆鮑魚足足蒸了6小時使其口感軟嫩後，再與長豆、秋葵、小黃瓜與海葡萄等綠色蔬菜搭配，並用西、茴香頭和羅勒海瓜子醬汁提味。（圖／姚舜）

充滿秋意的〈松露栗子球〉，是以菇蕈、栗子泥包覆蛋黃做成球體，外層再以手工一根根插上日本製超細米線後油炸，呈盤時以黑松露醬襯底提味。（圖／姚舜）

形色有點像海膽的〈松露栗子球〉，熱騰騰上桌時以刀畫開，遇熱的蛋黃液會汩汩流出。（圖／姚舜）

在與名廚聯名後，亞都麗緻飯店法菜餐廳名字變了、Logo變了，裝潢也變了，不變的是Table Setting與細膩，雙層檯布、桌上有桌花與秀盤（Show Plate)，餐椅是有雙靠手的Arm Chair，服務人員為一桌客人同時上菜，並同時為菜餚掀起保溫盤蓋，同時有些菜餚採Table Service，這些「不變」，也意味著〈Paris 1930 de Hideki Takayama〉仍堅守Fine Dining Restaurant的風範，卻傳遞優雅的頂級法菜用餐體驗。

1977年出生於日本福岡的高山英紀，18歲即投入餐飲業學習法式料理。2004年隻身前往法國，並先後在勃根地的一星餐廳〈Le Charlemagne〉、三星餐廳〈Lameloise〉習藝，後師承Rouen的米其林二星大廚Gilles Tournadre ，亦曾於法國米其林三星主廚芮吉．馬赫康（Regis Marcon）主持的餐廳修業，他在日本主持的〈Maison de TAKA Ashiya〉餐廳亦曾得到米其林一星，廚藝資歷精采，並練就紮實法菜廚藝。

受到恩師芮吉．馬赫康的啟發與鼓勵，高山英紀2014年開始投入參加法國米其林三星名廚、「世紀名廚」、「法菜廚皇」保羅‧包庫斯（ Paul Bocuse ）發起舉辦的〈Bocuse dOr 包庫斯廚藝金獎大賽〉，並先後率日本廚藝團隊得到亞太區冠軍，以及世界第5名。

1987年創立、每2年舉辦一次，每單數年在法國里昂辦總決賽的〈Bocuse dOr 包庫斯廚藝金獎大賽〉，被稱為「廚藝界奧林匹克」，對世界各國專攻法菜的大廚而言，能在該廚藝賽中進榜，意義等同在米其林指南中得到3星肯定。過去32年來，能在是項比賽中躋身前3名泰半都是法國人，亞洲廚師只有3位，高山英紀能代表日本拚到第5，已是非常難得的成就，這也意味高山英紀的廚藝非凡。

高山英紀與所有日本的料理職人一樣，都非常講究細節，曾在歐洲米其林星級餐廳歷練的他非常坦白與誠實的告訴我，這次來台與亞都麗緻合作主持聯名餐廳，就是希望為餐廳在米其林指南中摘星，所以「馬虎不得」。

高山英紀演繹的〈馬頭魚立鱗〉，用芹菜頭和馬鈴薯千層作Side Dish，魚肉上層並灑了花椒粉提味添香。（圖／姚舜）

高山英紀演繹的牛排，牛肉表層舖了牛肝菌酥、黑蒜泥醬，並灑了馬告和茶葉粉。（圖／姚舜）

高山英紀非常重視細節，此手工雕刻的奶油盒，上蓋木紋與盒身木紋一氣呵成非常對襯。（圖／姚舜）

高山英紀對細節非常要求，佐餐麵包的奶油除以茶葉造形刻花，連盛裝奶油的容器也是用整塊木頭手工雕刻。（圖／姚舜）

高山英紀因過去幾年經常征戰廚藝競賽，除自我精進，亦因為與世界頂尖法菜大廚同場競技，並與名廚交流，所以對當代法料理的趨勢、技法與擺盤了然於胸。不過在〈Paris 1930 de Hideki Takayama〉，高山英紀想照自己的想法、走自己的路，開出的菜單「都是高山英紀的菜」，其中不乏他歷次參加〈Bocuse dOr 包庫斯廚藝金獎大賽〉的得獎菜。

同樣都是法菜廚師，高山英紀較法國廚師更重視「旬節」、也就是「季節感」，另外他會將日本料理的呈盤手法運用在法菜中。例如開胃的Abuse Buche，高山英紀就以日料茶懷石的「八寸」概念呈盤，呼應金秋錦繡。

手工打造的玻璃杯，除了極薄極透亮外，杯口在燈光映照下會讓人產生是「流銀」的錯覺。（圖／姚舜）

高山英紀設計的此一「前甜點」，是以茉莉花茶凍、梨子薄片捲酒粕鮮奶油，以及蜂蜜牛奶冰淇淋共構。（圖／姚舜）

高山英紀設計的餐後甜點〈紅玉舒芙蕾〉，舒芙蕾上灑了茶粉增香。（圖／姚舜）

高山英紀作的〈法式抹茶千層〉，手撖酥皮在烤製前經過重度延壓，烤好後極薄、極脆，刀叉輕觸立即崩解，嘗時可搭配冷萃煎茶。（圖／姚舜）

高山英紀真的想在台灣闖出一片天，我注意到〈Paris 1930 de Hideki Takayama〉的餐廳Logo和桌上的Show Plate都有「茶葉」的意象。他告訴我，自己的恩師芮吉．馬赫康在法國廚界被譽為「菇蕈料理大師」，來到台灣後，發現台灣的茶葉品種很多，且品質極佳，於是他決定以更多的台灣茶入饌，朝「茶香料理大師」的目標邁進。這真是個好想法，因為，放眼當代法菜廚界，還沒有什麼大廚會以台灣茶入饌並演繹菜餚的。

在〈Paris 1930 de Hideki Takayama〉的第一次亮相的菜單中，高山英紀即利用台灣的烏龍、鐵觀音、茉莉、紅玉和普洱茶入饌，他以茶湯、茶粉、茶沫或茶葉碎，為菜餚或添香、或增色，卻不會搶戲的掩蓋了菜餚中主食材的風味，真的好吃。此外，舉凡〈千層壽司〉、松露栗子球〉、〈野菇布丁〉、〈昆布鮑魚．蔬菜冷湯〉，以及甜點〈抹茶千層〉，則展現了純熟且精妙的廚藝，食饕非試不可。

台北亞都麗緻大飯店請來日本名廚高山英紀聯名開〈Paris 1930 de Hideki Takayama〉法菜餐廳，Logo並重新設計，並以茶葉作主視覺。（圖／姚舜）

為在《台北米其林指南》中摘星，台北亞都麗緻大飯店攜手日本名廚高山英紀（Hideki Takayama）新創「Paris 1930 de Hideki Takayama」餐廳品牌，以聯名方式擦亮40年法菜餐廳金字招牌。（圖／姚舜）

台北亞都麗緻大飯店請來日本名廚高山英紀聯名開〈Paris 1930 de Hideki Takayama〉法菜餐廳，餐廳裝潢與餐具陳設亦全面更新。（圖／姚舜）

為傳遞Fine Dinging體驗，〈Paris 1930 de Hideki Takayama〉餐廳的Table Setting仍維持高檔法餐的風範與規格。（圖／姚舜）

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