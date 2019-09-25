以水梨、柿子、芭樂、火龍果與皇宮菜等蔬菜與水果層層堆疊的〈壽司千層〉，是高山英紀2015時參加比賽時的得獎作品，如今在台北也可吃到了。（圖／姚舜）
以水梨、柿子、芭樂、火龍果與皇宮菜等蔬菜與水果層層堆疊的〈壽司千層〉，是高山英紀2015時參加比賽時的得獎作品，如今在台北也可吃到了。（圖／姚舜）
高山英紀追隨有「菇神」之稱的法國米其林3星名廚芮吉．馬赫康（Regis Marcon)習藝，這道菇香濃郁的〈野菇布丁〉除用牛肝菌強化風味，並用了煙燻普洱茶葉添香。（圖／姚舜）
高山英紀追隨有「菇神」之稱的法國米其林3星名廚芮吉．馬赫康（Regis Marcon)習藝，這道菇香濃郁的〈野菇布丁〉除用牛肝菌強化風味，並用了煙燻普洱茶葉添香。（圖／姚舜）

「不信食客喚不回」！睽違市場近半年，立足市場40年、全台最老字號觀光飯店附設法菜餐廳亞都麗緻大飯店〈巴黎廳1930〉重磅回歸市場，為傳遞正宗法菜頂尖美味，更為在《台北米其林指南》中摘星，亞都麗緻大飯店除斥資為餐廳換裝，更攜手日本法菜名廚高山英紀（(Hideki Takayama))聯名出擊，並為餐廳掛上新品牌〈Paris 1930 de Hideki Takayama〉且為餐廳設計新Logo，期能為餐廳注入新生命、創造新氣象，重新擦亮亞都麗緻法菜廳〈巴黎廳1930〉的金字招牌，更重要的是：為正統法菜在台灣留住一線香火。

高山英紀料理的〈野菇布丁〉有很多層，最底是以牛肝菌布丁、中層是菇菌澄清湯，最上層是灑了普洱茶粉增香的乳沫。（圖／姚舜）
高山英紀料理的〈野菇布丁〉有很多層，最底是以牛肝菌布丁、中層是菇菌澄清湯，最上層是灑了普洱茶粉增香的乳沫。（圖／姚舜）
高山英紀演繹的〈昆布鮑魚．蔬菜冷湯〉，是以昆布包覆鮑魚足足蒸了6小時使其口感軟嫩後，再與長豆、秋葵、小黃瓜與海葡萄等綠色蔬菜搭配，並用西、茴香頭和羅勒海瓜子醬汁提味。（圖／姚舜）
高山英紀演繹的〈昆布鮑魚．蔬菜冷湯〉，是以昆布包覆鮑魚足足蒸了6小時使其口感軟嫩後，再與長豆、秋葵、小黃瓜與海葡萄等綠色蔬菜搭配，並用西、茴香頭和羅勒海瓜子醬汁提味。（圖／姚舜）
充滿秋意的〈松露栗子球〉，是以菇蕈、栗子泥包覆蛋黃做成球體，外層再以手工一根根插上日本製超細米線後油炸，呈盤時以黑松露醬襯底提味。（圖／姚舜）
充滿秋意的〈松露栗子球〉，是以菇蕈、栗子泥包覆蛋黃做成球體，外層再以手工一根根插上日本製超細米線後油炸，呈盤時以黑松露醬襯底提味。（圖／姚舜）
形色有點像海膽的〈松露栗子球〉，熱騰騰上桌時以刀畫開，遇熱的蛋黃液會汩汩流出。（圖／姚舜）
形色有點像海膽的〈松露栗子球〉，熱騰騰上桌時以刀畫開，遇熱的蛋黃液會汩汩流出。（圖／姚舜）

在與名廚聯名後，亞都麗緻飯店法菜餐廳名字變了、Logo變了，裝潢也變了，不變的是Table Setting與細膩，雙層檯布、桌上有桌花與秀盤（Show Plate)，餐椅是有雙靠手的Arm Chair，服務人員為一桌客人同時上菜，並同時為菜餚掀起保溫盤蓋，同時有些菜餚採Table Service，這些「不變」，也意味著〈Paris 1930 de Hideki Takayama〉仍堅守Fine Dining Restaurant的風範，卻傳遞優雅的頂級法菜用餐體驗。

1977年出生於日本福岡的高山英紀，18歲即投入餐飲業學習法式料理。2004年隻身前往法國，並先後在勃根地的一星餐廳〈Le Charlemagne〉、三星餐廳〈Lameloise〉習藝，後師承Rouen的米其林二星大廚Gilles Tournadre ，亦曾於法國米其林三星主廚芮吉．馬赫康（Regis Marcon）主持的餐廳修業，他在日本主持的〈Maison de TAKA Ashiya〉餐廳亦曾得到米其林一星，廚藝資歷精采，並練就紮實法菜廚藝。

受到恩師芮吉．馬赫康的啟發與鼓勵，高山英紀2014年開始投入參加法國米其林三星名廚、「世紀名廚」、「法菜廚皇」保羅‧包庫斯（ Paul Bocuse ）發起舉辦的〈Bocuse dOr 包庫斯廚藝金獎大賽〉，並先後率日本廚藝團隊得到亞太區冠軍，以及世界第5名。

1987年創立、每2年舉辦一次，每單數年在法國里昂辦總決賽的〈Bocuse dOr 包庫斯廚藝金獎大賽〉，被稱為「廚藝界奧林匹克」，對世界各國專攻法菜的大廚而言，能在該廚藝賽中進榜，意義等同在米其林指南中得到3星肯定。過去32年來，能在是項比賽中躋身前3名泰半都是法國人，亞洲廚師只有3位，高山英紀能代表日本拚到第5，已是非常難得的成就，這也意味高山英紀的廚藝非凡。

高山英紀與所有日本的料理職人一樣，都非常講究細節，曾在歐洲米其林星級餐廳歷練的他非常坦白與誠實的告訴我，這次來台與亞都麗緻合作主持聯名餐廳，就是希望為餐廳在米其林指南中摘星，所以「馬虎不得」。

高山英紀演繹的〈馬頭魚立鱗〉，用芹菜頭和馬鈴薯千層作Side Dish，魚肉上層並灑了花椒粉提味添香。（圖／姚舜）
高山英紀演繹的〈馬頭魚立鱗〉，用芹菜頭和馬鈴薯千層作Side Dish，魚肉上層並灑了花椒粉提味添香。（圖／姚舜）
高山英紀演繹的牛排，牛肉表層舖了牛肝菌酥、黑蒜泥醬，並灑了馬告和茶葉粉。（圖／姚舜）
高山英紀演繹的牛排，牛肉表層舖了牛肝菌酥、黑蒜泥醬，並灑了馬告和茶葉粉。（圖／姚舜）
高山英紀非常重視細節，此手工雕刻的奶油盒，上蓋木紋與盒身木紋一氣呵成非常對襯。（圖／姚舜）
高山英紀非常重視細節，此手工雕刻的奶油盒，上蓋木紋與盒身木紋一氣呵成非常對襯。（圖／姚舜）
高山英紀對細節非常要求，佐餐麵包的奶油除以茶葉造形刻花，連盛裝奶油的容器也是用整塊木頭手工雕刻。（圖／姚舜）
高山英紀對細節非常要求，佐餐麵包的奶油除以茶葉造形刻花，連盛裝奶油的容器也是用整塊木頭手工雕刻。（圖／姚舜）

高山英紀因過去幾年經常征戰廚藝競賽，除自我精進，亦因為與世界頂尖法菜大廚同場競技，並與名廚交流，所以對當代法料理的趨勢、技法與擺盤了然於胸。不過在〈Paris 1930 de Hideki Takayama〉，高山英紀想照自己的想法、走自己的路，開出的菜單「都是高山英紀的菜」，其中不乏他歷次參加〈Bocuse dOr 包庫斯廚藝金獎大賽〉的得獎菜。

同樣都是法菜廚師，高山英紀較法國廚師更重視「旬節」、也就是「季節感」，另外他會將日本料理的呈盤手法運用在法菜中。例如開胃的Abuse Buche，高山英紀就以日料茶懷石的「八寸」概念呈盤，呼應金秋錦繡。

手工打造的玻璃杯，除了極薄極透亮外，杯口在燈光映照下會讓人產生是「流銀」的錯覺。（圖／姚舜）
手工打造的玻璃杯，除了極薄極透亮外，杯口在燈光映照下會讓人產生是「流銀」的錯覺。（圖／姚舜）
高山英紀設計的此一「前甜點」，是以茉莉花茶凍、梨子薄片捲酒粕鮮奶油，以及蜂蜜牛奶冰淇淋共構。（圖／姚舜）
高山英紀設計的此一「前甜點」，是以茉莉花茶凍、梨子薄片捲酒粕鮮奶油，以及蜂蜜牛奶冰淇淋共構。（圖／姚舜）
高山英紀設計的餐後甜點〈紅玉舒芙蕾〉，舒芙蕾上灑了茶粉增香。（圖／姚舜）
高山英紀設計的餐後甜點〈紅玉舒芙蕾〉，舒芙蕾上灑了茶粉增香。（圖／姚舜）
高山英紀作的〈法式抹茶千層〉，手撖酥皮在烤製前經過重度延壓，烤好後極薄、極脆，刀叉輕觸立即崩解，嘗時可搭配冷萃煎茶。（圖／姚舜）
高山英紀作的〈法式抹茶千層〉，手撖酥皮在烤製前經過重度延壓，烤好後極薄、極脆，刀叉輕觸立即崩解，嘗時可搭配冷萃煎茶。（圖／姚舜）

高山英紀真的想在台灣闖出一片天，我注意到〈Paris 1930 de Hideki Takayama〉的餐廳Logo和桌上的Show Plate都有「茶葉」的意象。他告訴我，自己的恩師芮吉．馬赫康在法國廚界被譽為「菇蕈料理大師」，來到台灣後，發現台灣的茶葉品種很多，且品質極佳，於是他決定以更多的台灣茶入饌，朝「茶香料理大師」的目標邁進。這真是個好想法，因為，放眼當代法菜廚界，還沒有什麼大廚會以台灣茶入饌並演繹菜餚的。

在〈Paris 1930 de Hideki Takayama〉的第一次亮相的菜單中，高山英紀即利用台灣的烏龍、鐵觀音、茉莉、紅玉和普洱茶入饌，他以茶湯、茶粉、茶沫或茶葉碎，為菜餚或添香、或增色，卻不會搶戲的掩蓋了菜餚中主食材的風味，真的好吃。此外，舉凡〈千層壽司〉、松露栗子球〉、〈野菇布丁〉、〈昆布鮑魚．蔬菜冷湯〉，以及甜點〈抹茶千層〉，則展現了純熟且精妙的廚藝，食饕非試不可。

台北亞都麗緻大飯店請來日本名廚高山英紀聯名開〈Paris 1930 de Hideki Takayama〉法菜餐廳，Logo並重新設計，並以茶葉作主視覺。（圖／姚舜）
台北亞都麗緻大飯店請來日本名廚高山英紀聯名開〈Paris 1930 de Hideki Takayama〉法菜餐廳，Logo並重新設計，並以茶葉作主視覺。（圖／姚舜）
為在《台北米其林指南》中摘星，台北亞都麗緻大飯店攜手日本名廚高山英紀（Hideki Takayama）新創「Paris 1930 de Hideki Takayama」餐廳品牌，以聯名方式擦亮40年法菜餐廳金字招牌。（圖／姚舜）
為在《台北米其林指南》中摘星，台北亞都麗緻大飯店攜手日本名廚高山英紀（Hideki Takayama）新創「Paris 1930 de Hideki Takayama」餐廳品牌，以聯名方式擦亮40年法菜餐廳金字招牌。（圖／姚舜）
台北亞都麗緻大飯店請來日本名廚高山英紀聯名開〈Paris 1930 de Hideki Takayama〉法菜餐廳，餐廳裝潢與餐具陳設亦全面更新。（圖／姚舜）
台北亞都麗緻大飯店請來日本名廚高山英紀聯名開〈Paris 1930 de Hideki Takayama〉法菜餐廳，餐廳裝潢與餐具陳設亦全面更新。（圖／姚舜）
為傳遞Fine Dinging體驗，〈Paris 1930 de Hideki Takayama〉餐廳的Table Setting仍維持高檔法餐的風範與規格。（圖／姚舜）
為傳遞Fine Dinging體驗，〈Paris 1930 de Hideki Takayama〉餐廳的Table Setting仍維持高檔法餐的風範與規格。（圖／姚舜）

(工商 )

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