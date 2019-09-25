沈姓男子假冒是知名醫院婦產科醫師，性侵已故重量級黑道大哥的未成年親孫女，甚至以裸照威脅要求繼續交往，直到7月中旬，少女母親帶著女兒向警方報案，黑道也發出追殺令，警方循線將沈男逮捕，並依妨害性自主罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方8月聲押獲准。台北地檢署今早依法起訴沈男。

檢警調查，沈姓男子在網路冒充是某知名醫院的婦產科醫生，1年多前就用化名透過臉書和當時未滿17歲的被害少女交往，再用各種藉口誘騙少女外出約會並趁機性侵得逞。

沈男更以被害少女涉世未深，稱自己是醫生世家、甚至誆稱指自己黑白關係良好，還威脅公布少女裸照寄往學校，恐嚇少女繼續和其交往。

不僅如此，沈男今年初還持續恐嚇威脅被害人，包括揚言會找黑道人物上門，以及透過網路連結讓少女家人知悉，並以傳送私密照等要脅少女繼續外出與其發生性關係，完全不知道自己是在「虎口拔牙」。

後來少女的母親、也是已故黑道大哥的長媳知道此事，相當憤怒，其他叔伯輩更是下令「把人找出來」，最後少女在母親陪同下向北市警報案，警方不敢大意，上個月以最快速度逮捕沈男後移送。

由於沈脅迫被害人的行為有持續性、反覆實施之虞，且居無定所有，檢方訊後，認為沈有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

(中時 )