太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯上週接連與台灣斷交，使台灣邦交國僅剩15個。執然而，蔡政府執政三年多來，斷了七個邦交國，撻伐聲不斷。對此，國民黨發言人洪孟楷認為，民進黨政府吃定社會大眾健忘，尤其是從來沒什麼交集的南太平洋友邦，斷交對百分之九十五的國人生活可能一點影響也沒有，執政黨幹嘛擔心？他也轟蔡政府絕對是不及格的。

洪孟楷在《NOWnews》名家論壇中指出，斷交的兩國索羅門和吉里巴斯，不僅前往過的人少，平常要主動跳出關於這兩國資訊機率更是微乎其微，一舉躍上頭版版面時，就是斷交新聞，還是一日新聞。洪認為，民進黨政府吃定社會大眾是健忘的，尤其是從來沒什麼交集的南太平洋友邦，斷交對百分之九十五的國人生活可能一點影響也沒有，「幹嘛擔心？」

洪孟楷認為，就目前國際形勢看來，未來任何人當上總統，要增加友邦數目非常困難，且主動權絕對不僅在我方。他直言，若有這樣的認知，就更該珍惜現有的邦誼，輕易把友邦戶頭給揮霍的政府，「絕對是不及格的」。

台灣民意基金會昨公布最新民調，對於台灣邦交國持續流失，有五成三的人基本上不擔心邦交國持續流失的問題，和2017年6月巴拿馬斷交相比，會擔心邦交國減少的人下降了3.8個百分點，不擔心的人增加了5.3個百分點。顯示台灣人越來越習慣於斷交事件的重複發生，且越來越多的人出現無動於衷或麻痺現象。

(中時電子報)