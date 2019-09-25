國軍募兵多年己見成效。國防部長嚴德發上午在立法院做施政報告時表示，110年後則採「退補平衡」、「質量並重」政策，每年以編現90％基準為目標，依員額退補常數，遂行缺額補充，平均所需員額由今年2萬9千餘人，調降至每年補充約1萬2千餘人。

嚴德發說，今(108)年正期軍官班獲得1,796員，獲得率111.3％、大學儲備軍官訓練團(ROTC)獲得902員，獲得率128.9％、中正預校國、高中亦分別獲得250及600員，獲得率100％，各項招募數據均已達成計畫目標，整體志願役人力穩定成長，迄108年8月底已達85％，留營率達75％，109年底預計可達成90％之計畫目標。

嚴德發說，另為確保招募人力品質提升及建立永續機制，本部與313所高中職簽訂「國防培育班」、129所大學簽訂「大學儲備軍官訓練團」，並與清華大學合作招收「國防菁英學士班」；另預劃自109年起招收「大學儲備軍官訓練團」碩士班，營內持續推廣「教學點」、「證照班」，鼓勵終身學習，全面提升國軍人力素質。

他指出，未來因應少子化趨勢及國內人口結構變化，國軍將持續針對國防組織、兵力結構及招募政策採取滾動式修訂，並朝向「指管扁平化」、「科技取代人力」、「火力取代兵力」、「人員多專多能」、「武器裝備更新換代」等多元方向發展，以確保人力素質無虞、來源不缺、戰力不墜之目標。

(中時 )