曾遭醫師娘指控「囚禁226天性侵懷孕」的男子王全好，再遭第5任妻子指控，新婚半個月就限制她行動自由，更用「被眾人騎淫亂的女子」、「下體臭臭」、「無論花多少代價，我都要妳去坐牢」等言語羞辱威脅，嚇得她提起撤銷婚姻訴訟。

新北地院審理認為，王全好故意隱瞞婚前曾有多次婚姻及2名子女，以及曾遭新聞報導與有夫之婦同居生子，曾犯數罪遭判刑，讓原告遭詐與他結婚，判決兩人婚姻撤銷，王全好另需給第5任妻子30萬元。

2013年王全好曾與一名林姓醫生娘私奔，甚至還讓醫師娘將市價千萬的房產移到他名下。之後醫師娘控訴王男囚禁她226天凌虐毆打、性侵懷孕，雙方互告多項罪名，最後因醫師娘坦承「外遇」王男，性侵部分不起訴。

王全好106年10月28日與第5任妻子結婚，然而新婚妻卻在11月13日就提起離婚訴訟。第5任妻子指控王全好隱瞞4次婚姻紀錄與犯罪前科，且王為宗教狂熱份子，兩人結婚後，就要求她辭去工作一同傳教，更限制她行動自由，禁止她與家人朋友會面，若她不從就恐嚇威脅要傷害她及她的家人。

兩人官司期間，王全好還辱罵第5任妻子「一個被眾人騎淫亂的女子」、「「個性貧賤的人」、「胎記的臉龐，真的是醜陋至極」、「讓妳所有親朋好友知道，妳淫亂淫蕩之事」、「無論花多少代價，我都要妳去坐牢」、「下體臭臭」等不堪言語。

新北地院審理後撤銷兩人間婚姻關係，王全好需賠償第5任妻子30萬元。

(中時電子報)