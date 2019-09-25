立法院內政委員會今日開會討論新式數位身分證換發進行業務。內政部長徐國勇表示，新式身分證擬於明年十月全面上路，由於換發證件是屬於受益行為，因此不會向民眾收取任何規費。徐國勇也表示，新式身分證沒有追蹤人民的機制。

徐國勇表示，外界最關心的新式身分證使用軌跡會不會被監控？徐國勇說，若使用身分證的健保卡功能，資料只會傳到健保局，使用報稅功能，資料只會傳到國稅局，使用的軌跡只會留在各服務機關，不會回傳到憑證中心或內政部。

(中時 )