新式身分證明年十月上路 徐國勇：沒追蹤人民機制 09:572019/09/25 中時 吳家豪、 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 內政部長徐國勇25日在立法院表示，新式身分證沒有追蹤人民的機制。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 立法院內政委員會今日開會討論新式數位身分證換發進行業務。內政部長徐國勇表示，新式身分證擬於明年十月全面上路，由於換發證件是屬於受益行為，因此不會向民眾收取任何規費。徐國勇也表示，新式身分證沒有追蹤人民的機制。 徐國勇表示，外界最關心的新式身分證使用軌跡會不會被監控？徐國勇說，若使用身分證的健保卡功能，資料只會傳到健保局，使用報稅功能，資料只會傳到國稅局，使用的軌跡只會留在各服務機關，不會回傳到憑證中心或內政部。 (中時 ) #新式身分證 #內政部 #徐國勇 也許您會感興趣 推薦閱讀 耐震補強聲聲慢 拚4年內完成 04:102019/09/21 生活新聞 徐國勇存心作秀 04:102019/09/21 時論廣場 卡韓賤招怎回應？陳揮文親自示範 08:462019/09/21 政治 拚內需 加速危老整建審議 04:092019/09/22 財經要聞 公務員過境陸轉機 也須事先申請 04:102019/09/23 話題觀察 保密防諜搞過頭 04:102019/09/23 論壇廣場 公務員經大陸轉機 須提前申請 04:102019/09/23 政治要聞 7項簡易土登案件10月起 可跨縣市受理 10:572019/09/24 政治 竹市兒童醫院計畫書 內政部都委會審議通過 15:522019/09/24 生活 三灣公所重建案3度流標 補助款收回恐重演 18:032019/09/24 生活 政治熱門新聞 拚2020！趙少康建議韓要「望似人君」 洛杉基神回 - 政治 還在黑韓白韓個人秀？羅友志喊話韓：別再藏「他」了 - 政治 論文門過關？黃暐瀚：但小英毀了 - 政治 唐湘龍唱衰韓國瑜？她在座怒回擊 - 政治 不演了？阿扁竟要民進黨做這事 原因沒人敢批評！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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