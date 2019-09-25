日本北海道外海上的「Esanbe鼻北小島」被傳消失已久，日本海上保安廳昨（24）日證實，島嶼已經消失，目前海面上只看的到淺灘，不過由於淺灘附近仍有其他離島，當局預計島嶼消失並不影響領海範圍。

距離日本最北村莊北海道猿拂村近海500海里處的Esanbe鼻北小島已經證實消失，僅剩淺灘。

日本海上保安廳24日已證實，Esanbe鼻北小島已消失。

綜合日本共同社、香港01報導，2018年就不斷傳出位在日本最北村莊北海道猿拂村近海500海里處的Esanbe鼻北小島已經消失的消息，研究人員及當地居民不斷通報無法確認小島的蹤影，當時海上保安廳曾回應小島恐受風雪侵蝕消失，另也有報導指，小島可能受鄂霍次克海（Okhotsk Sea）的浪潮及流冰侵蝕。

經過實地調查，海上保安廳昨日證實，Esanbe鼻北小島曾經的所在地已經不見島嶼蹤影，海面上只看的見水深非常淺的淺灘。

根據《聯合國海洋法公約》定義，島嶼指的是「自然形成的陸地，在滿潮時也會高於水面」；當「滿潮時，水面高於陸地，退潮時陸地才浮出」，這種情況定義為「低潮高地」（low-tide elevation）。

界定Esanbe鼻北小島淺灘在法律上的定位，將影響日本的領海範圍。公約指出，如果低潮高地位在大陸的領海範圍內，也就是距離日本國土12海里（約22公里）之內，則高地就能和島嶼一樣，有作為領海基準的資格。

海上保安廳將在未來一年持續觀測淺灘的潮位，判斷淺灘是否屬於低潮高地。不過海保廳也表示，就算最終判定淺灘不是低潮高地，影響領海縮小，由於附近仍有其他離島，預計縮小的領海面積僅有0.03平方公里，甚至不到一個東京巨蛋的面積。東京巨蛋面積約0.047平方公里。

另外，外界關注日本專屬經濟區（EEZ）會否連帶受影響，當局澄清，當初就未將Esanbe鼻北小島作為劃定EEZ的基線，因此不會影響。

(中時電子報)