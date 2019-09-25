有一名姓楊的男子因在網路上玩遊戲時認識了在醫院任職的人妻小馨(化名)，對她心生愛慕，竟直接殺到小馨工作場所，並以line邀約小馨見面。楊男一見到小馨便瘋狂傾訴愛意，遭到小馨拒絕後竟恐嚇「如果不和我開房間，我會亂到你離婚」，迫使小馨與他開房，楊男一逞獸慾。隨後小馨因情緒難平，決定報警。法院依強制性交罪判楊男有期徒刑2年，緩刑4年等。

按判決書所載，小馨雖然訝異楊男突然來訪，但仍與他見面。不過也表示自己因為工作而感到疲憊，想要回家休息在返家前能順道載楊男一程。不料楊男上車後卻是不願下車，開始瘋狂的對小馨吐露愛意遭其拒絕後，兩人發生爭執。適逢警車經過，便將二人帶到派出所相談，在雙方至派出所談論無果後，小馨決定先行返家。

隨後，楊男從派出所出來後又連絡小馨並溫情喊話，希望給他最後一次機會。小馨見楊男態度趨於緩和，便又與楊男見面。沒想到這次楊男直接搶過小馨手機，並將她的FB訊息欄點至小馨丈夫的頁面，並威脅道：「如果不和我開房間，我會亂到你離婚」、「若不配合，自己想好後面的路」、「我就是要你」等語，小馨因為害怕自己丈夫知道她與楊男的曖昧訊息，為了息事寧人遂順了楊男心願，滿足楊男獸慾。事後，小馨因情緒難平決定報警。

楊男遭逮時，承認了所有的罪刑。並與小馨達成調解，也承諾未來不會再以任何方式接近小馨與其家人。法官認為楊男已積極彌補其所犯過錯，因此判其刑期2年、緩刑4年，且應賠償28萬元，參加6場法治教育，不得騷擾、接觸、聯絡她及她的家人，並應遠離她的住處及工作地點至少100公尺。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)