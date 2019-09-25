前國民黨立委雷倩日前指出韓國瑜的狀況有點像是 2004 年的連宋配，今日她接受專訪時明言，如今郭台銘已宣布不選了，但郭陣營卻還有許多人每天抨擊韓國瑜，導致選舉失焦，蔡英文的惡政沒有被關注，或許有人覺得韓落選2024就是郭的天下，但她想提醒，以蔡英文執政各種破壞民主的作為，等到2024年還能有公平選舉嗎？因此她呼籲選民和郭陣營要記得初心，韓國瑜也要展現自己的風貌，讓更多人看到他能帶領下架民進黨的風潮。

雷倩接受POP撞新聞專訪時表示，2004年原本有些人希望藍軍能提早世代交替，後來雖仍由連宋參選但在319前後卻可以看到好幾波勢力都在倒連，結果那次選舉出現廢票聯盟，宣稱陳水扁差，但藍營候選人也差，結果出現史無前例的30萬廢票，而連宋僅以2萬票小輸，選後馬英九也不太支持連戰的抗爭，甚至蘇俊賓罵連戰不要臉回家認輸。

雷倩質疑，早先郭台銘出來參選，是要讓蔡英文下嫁，郭陣營應該要攻擊的是蔡英文，如今郭不選了，但郭辦卻仍續存，幾位有發言權者持續上節目，罵的卻是韓國瑜和韓粉，反而沒有討論為什麼要下架民進黨，陳明文的3百萬和蔡政府的私菸話題也都消失了。

雷倩表示，現在或許有人認為，郭台銘這次沒參選，但只要韓國瑜輸了，吳敦義和國民黨內提名辦法就會被檢討，就有可能產生新的宮廷政變，2024就可能是郭的天下，但台灣惡化太快，2024年還能有公平選舉嗎？民進黨執政傷害軍人、勞工，已修訂黨產條例、促轉條例、政黨法、國安五法，和將推動的中共代理人修法，都在限制人民財產權與集會結社自由，根本是刑法一百條復辟、新的綠色麥卡錫主義，民主倒退威權復辟，李進勇跑去當中選會主委這種難以想像的事情都發生了，等到2024年台灣民主體制惡化程度將不是我們能想像的。

因此最後雷倩提出3點建議，首先作為選民要相信自己的初心，記得現在民進黨執政傷害了許多族群；其次希望郭台銘陣營記得愛國的初衷，既然不選了就不要讓選舉走偏，讓選舉回到政策辯論；最後希望一夫當關萬夫莫擋的韓國瑜能回來，韓國瑜這次能號政很多散沙型庶民支持者，不像以前國民黨選舉要靠農會、婦女會、體育會等組織來動員群眾造勢，怎麼會是草包？絕對不是，韓國瑜如果能展現自己的風貌，郭營的人又能更節制，韓國瑜有機會讓更多人看到他能帶領下架民進黨的風潮。

(中時 )