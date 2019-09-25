越南胡志明市台灣學校老師程瑋昱獲得今年師鐸獎。（林志成攝）

越南胡志明市台灣學校老師程瑋昱獲得今年師鐸獎，他表示，越南進步非常快，充滿了機會，各國均在那裡布局搶商機。學校9成是台灣學生，但各班前3名卻常被韓國人罷占，他很憂心台灣學子的競爭力。

教育部今天在陽明山中山樓舉行教師節表揚大會，共有72名教師榮獲師鐸獎、20名教師獲得教育奉獻獎，以及218名服務滿40年的資深優良教師，蔡英文總統及行政院長蘇貞昌均出席向獲獎老師祝賀。

程瑋昱在國內讀完碩士、當完兵後，原本想在台北市或台北縣教書，但無法如願，後來他到媽祖廟拜拜，媽祖告訴他「往南」，他就去高雄求教職，再去拜一次，媽祖還是說「往南」，最後就到越南任教，到現在已經16年。

程瑋昱說，他到越南胡志明市台灣學校任教，原本想要以2年時間存200萬元，然後到美國讀博士。不過後來成家立業，博士夢一直未達成，這是他人生的遺憾，到現在晚上睡覺時還會被這件事所折磨。

程瑋昱指出，他的學校有1235個學生，9成是台灣人，其次是韓國人，不過韓國學生非常努力，周一至周五在台灣學校就讀，常罷占班上前三名，然後周六、周日又到韓國學校去，同時將中文、韓語學好。他身為老師，憂心台灣學生的學習狀況，他得到師鐸獎，覺得壓力更重。

另一位師鐸獎得住新北市金龍國小教務主任楊小梅是越南華僑，9歲才到台灣來，因為有9個兄弟姊妹，父母負擔重，因此她小學到國中都是住在社福機構，周六、日才回家，學習過程遇也到不少挫折，她擔任老師後，在教學過程更能同理新住民學生。

楊小梅在家裡排行第7，9歲從越南到台灣來，小二開始讀起，當時連注音符號都不會，讓她在學習過程遇到困難，也覺得自卑。此外，家裡兄弟姊妹太多，父母負擔非常沈重，家裡最小的4個小孩，小學到國中都住在社福機構，其他較長的兄弟姊妹則住校，9個小孩在假日才能見面。

楊小梅提到小時候的家裡狀況及自己成長過程，紅了眼眶。現在她身為人師，學校內有100多個新住民學生，她會以同理的心情跟他們相處，鼓勵他們學習慢沒關係，努力認真一點就能趕上。遇到新住民家長，她說「我也是從越南來的」，雙方關係拉近，有助於很快解決小孩的問題。

(中時 )