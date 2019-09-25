隨著明天(26日)即將從美國回到大陸北京投入CBA新球季訓練工作，林書豪在個人IG上面發布一張自己跟北京著名地標中央電視台總部大樓的合照，正式宣告他在北京首鋼打球的日子正式展開，卻被好友周杰倫嘲笑他實在太不會擺姿勢！

「我的職業生涯第10年即將展開，時間過得好快，我真的變老了，接下來將替北京首鋼打球，」林書豪在IG上寫著，「我一直在說退休前會在CBA打球，能在大陸球迷面前打球是我的榮譽，期待我降落後，在機場看到所有粉絲。」

林書豪今夏始終沒有得到任何NBA球隊的招募邀約，又拒絕了前往莫斯科中央陸軍效力機會，最後宣告加盟大陸CBA北京首鋼，不過他在先前接受專訪時透露，自己從未放棄重返NBA機會，目標先在CBA打出昔日漂亮身手和數據。

不過看到林書豪貼出這張照片，他的好友「亞洲天王」周杰倫當然馬上回應，「看來我需要好好教你如何擺出一些帥氣姿勢了！」擺明就是嘲笑豪哥不會擺姿勢，但這就是這對好朋友彼此關心的方式，畢竟兩人接下來見面機會更多了。

(中時電子報)